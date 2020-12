12. december 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy ĎALŠIA ŠOU v podaní Vlhovej: TENTORAZ nevyhrala, ale aj tretie miesto sa ráta! FOTO

Neuveriteľná forma v podaní našej lyžiarky. Slovenka Petra Vlhová sa po piaty raz v sezóne 2020/2021 vyšvihla do TOP 3. A to sa odjazdilo päť pretekov!

5 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Všetci sme si síce želali, aby Peťa natiahla víťaznú šnúru v novej sezóne Svetového pohára (SP) na číslo štyri, ale aj celková tretia pozícia v pretekoch obrovského slalomu vo francúzskom Courcheveli je parádny výsledok.

1. kolo jej vyšlo

Na trať vyštartovala Liptáčka s číslom 1 ako prvá v poradí a s výrazným náskokom usadila na čele po 1. kole. Jej rivalka Američanka Mikaela Shiffrinová bola tretia. „Bolo to veľmi ťažké, trať bola dlhá, v cieli som toho mala dosť. S jazdou som spokojná, aj keď som spravila chybu v rovine, išlo sa mi dobre. Už nemám v mojom výkone veľké rezervy, samozrejme, keď idem naplno, prídu chyby. Podmienky nie sú ideálne, mala som šťastie s viditeľnosťou, po mne padla hmla,“ povedala Vlhová pre RTVS.

Doplatila na chybičky

Do druhého kola vyrazila Vlhová namotivovaná a vyzeralo to, že si ide po jasný triumf. Nevyhla sa však chybičkám v strednej a spodnej časti trate a prišla o prvé miesto. To ovládla Talianka Marta Bassinová s náskokom 46 stotín sekundy pred druhou Švédkou Sarou Hectorovou. No a na tretej pozícii sa ocitla Petra, keď stratila v konečnom zúčtovaní 59 stotín sekundy.

Suverénne vedie

Pri pohľade na súhrn všetkých pretekov je naša lyžiarka jednoznačne na čele priebežného rebríčka Svetového pohára žien. Na konte má neuveriteľných 420 bodov za tri prvenstvá a dve tretie miesta.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR