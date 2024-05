Ďalšie problémy Boeingov! Jednému lietadlu PRASKLA pneumatika, druhé zišlo z dráhy

Na osobnom lietadle Boeing 737 spoločnosti Corendon Airlines smerujúcom z nemeckého Kolína nad Rýnom do tureckého stredomorského letoviska Alanya vo štvrtok pri pristávaní praskla pneumatika. Napriek následnému poškodeniu podvozku predného kolesa sa pilotom podarilo lietadlo bezpečne zastaviť. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.

Všetkých 190 ľudí na palube vrátane šiestich členov posádky evakuovali, nikto sa nezranil, informoval turecký telerozhlas TRT s odvolaním sa na ministerstvo dopravy.

Pristávaciu dráhu dočasne uzavreli, kým lietadlo neodstránia. Všetky prílety medzitým odklonili do Antalye. Príčiny defektu neboli bezprostredne zná­me.

Corendon Airlines je turecká letecká spoločnosť so sídlom v Antalyi, prevádzkuje nízkonákladové a charterové lety. Incident v Alanyi sa stal deň po tom, ako muselo v Istanbule núdzovo pristáť nákladné lietadlo pre poruchu podvozku.

Jedenásť ľudí utrpelo vo štvrtok ráno pri senegalskej metropole Dakar zranenia v dôsledku nehody lietadla typu Boeing 737–300, ktoré tam počas štartu zišlo zo vzletovej dráhy. Letisko následne uzavreli, informovalo jeho vedenie. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Charterovým letom spoločnosti Air Senegal cestovalo 78 pasažierov, pričom Boeing 737–300 smeroval do malijského hlavného mesta Bamako. Lietadlo mala prenajaté súkromná spoločnosť Transair. K nehode došlo ráno pri štarte.

Medzinárodné letisko Blaisa Diagneho, ktoré sa nachádza približne 50 kilometrov od Dakaru, dočasne uzavreli, pričom otvorené by malo byť v priebehu niekoľkých hodín.

Vedenie letiska oznámilo, že cestujúci boli evakuovaní v súlade s núdzovým protokolom. Príčina nehody nebola bezprostredne známa, začalo sa však vyšetrovanie s cieľom jej objasnenia.

