9. máj 2024 Rastislav Búgel Technológie TOTO nemôžete zmeškať! Blíži sa astronomická udalosť ROKA Milovníci hviezdnej oblohy sa majú na čo tešiť. Blíži sa astroudalosť tohto roka.

„Jedným z najzaujímavejších a najočakávanejších nebeských úkazov roku 2024 by mohla byť kométa s označením C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Tá by mala byť viditeľná na oblohe od septembra do októbra,“ informuje iMeteo.sk.

Uvidíme ju voľným okom?

Kométa sa bude na jesennej oblohe hlavne v priebehu októbra nachádzať po západe Slnka.

Dobrou správou je, že pokiaľ sa naplnia predpovede o jej jasnosti, kométu by sme mali vedieť pozorovať voľným okom!

„Tie najoptimistickejšie predpovede dokonca sľubujú, že by kométa mohla byť jasnejšia ako kométa NEOWISE z roku 2020. Avšak ako kométa nakoniec bude jasná, sa dopredu nevie; je teda potrebné brať možnosti viditeľnosti kométy s rezervou,“ vysvetľuje server.

Poriadne sa priblíži

Kométa, ktorú objavili astronómovia z observatória Purple Mountain v Číne, sa aktuálne nachádza medzi obežnými dráhami Jupitera a Saturnu.

Kým momentálne je približne miliardu kilometrov od Zeme, v septembri už bude vo vzdialenosti „len“ 59 miliónov kilometrov od Slnka.

„Zdá sa, že táto kométa predčila všetky ostatné. Podľa všetkého má veľké jadro, vďaka čomu je jasnejšia (dostatočná na to, aby bola objavená tak ďaleko od Slnka). Je predurčená na veľmi blízke stretnutie s našou hviezdou,“ dodáva iMeteo.sk.

