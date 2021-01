24. január 2021 Rôzne Slovákom daroval druhú hymnu na povzbudenie v pandémii, teraz sám bojuje s COVID-19

Antigénové testy zlyhali, tvrdí na sociálnej sieti Martin Pechovský, ktorý zároveň priznáva ťažší priebeh ochorenia.

Zdroj: Martin Pechovský

Martin Pechovský je zakladateľ najväčšej skupiny COVID – 19 (koronavírus) OFFICIAL na Facebooku.

Mnohí ho spoznali vďaka tomu, že vlani na jar počas lockdownu spolu s kreatívcami z Banskej Bystrice priniesol pieseň Slovenský raj. Viacerí Slováci ju nazvali aj druhou hymnou. Čo čert nechcel, Martin teraz sám bojuje s ťažším priebehom ochorenia COVID-19.

Antigénové testy zlyhali, tvrdí na svojom profile sociálnej siete Martin a priznáva ťažší priebeh.

Slovákom zároveň posiela odkaz: „Nebojte sa!“

„COVID-19 tu naozaj je. Priznám sa, už som ani nečakal, že sa k nám dostane, no stalo sa. Hlavne nebuďte vystrašení po prvých príznakoch, ale neskôr ich nepodceňujte. Antigénové testy mi jasne ukázali, že nie sú správnym nástrojom na testovanie a tobôž by nemali byť potvrdzované nejakým papierom, je to podľa mňa taká hračka na doma a mali to radšej rozdať rodinám domov aj s ochrannými prostriedkami. Treba dodržať predpísaný postup, hlásiť na RÚVZ a kontakty testovať RT-PCR testami, tu by to malo byť posilnené, žiaľ, nie je, nestíhajú. Opatrenia a rúška sú správnym riešením, pomohli mi to vydržať až do dnes. Po 4 dňoch sa cítim o trochu lepšie, no najhoršie sú rána. Zvýšte si dávky vitamínov ak si Vás to našlo tiež, ja užívam vitamín C 2g a D 7500 UI, teploty a bolesti zrážam horúcimi nápojmi proti horúčke a bolestiam a kašeľ sirupmi. Som v karanténe a moje dve žienky sa o mňa starajú. Želám celému Slovensku veľa zdravia,“ odkazuje Martin Pechovský.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk