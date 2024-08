6. august 2024 Rastislav Búgel Technológie Datart už onedlho na Slovensku NENÁJDETE! Ako sa veľká ZMENA dotkne zákazníkov? Datart už o niekoľko týždňov na Slovensku skončí. Čo to bude znamenať pre zákazníkov?

Zdroj: TASR/František Iván

Začiatkom júna sme vás informovali, že zo slovenského trhu sa vytratí známa značka. Reč je o Datarte, ktorý sa spája s NAY. Skupiny, ktoré vlastnia predajne NAY, Electro World, DATART a ETA tak vytvoria jedno veľké zoskupenie s názvom NAY-DATART.

Všetky predajne na Slovensku budú fungovať pod značkou NAY, v Česku zase budú niesť názov DATART.

Prichádza zmena

Prevádzky Datart sa na Slovensku od 1. septembra premenujú na NAY. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe na svojom webe.

NAY prevezme na Slovensku aktivity značky Datart a koncom leta dôjde aj k presmerovaniu webovej stránky datart.sk na nay.sk.

„Datart bol super, ale od 1. 9. bude NAY. Spájame sa, aby ste sa mohli tešiť z nových predajných miest, ešte lepších služieb a ďalších odborníkov, ktorí vám radi poradia. NAY žije technikou a je najväčším maloobchodným predajcom spotrebnej elektroniky na Slovensku. Od septembra sa v ktorejkoľvek predajni NAY postaráme o bezproblémové vybavenie vašich objednávok, reklamácií, ktoré sa týkajú vašich nákupov v Datarte,“ informuje NAY.

Kým doteraz mal NAY na Slovensku 39 predajní, po zlúčení ich bude 60.

Čo čaká zákazníkov?

Do prvého septembra budú všetky doklady o nákupoch v Datarte automaticky presunuté do Nay. Zákazníci ich nájdu vo svojom účte, ktorý si budú môcť od konca augusta aktivovať na nay.sk. Ich prihlasovacie údaje a heslá zostanú nezmenené. „Ak máte účet v DATARTe a ešte ste nenakupovali v NAY, nemusíte sa znovu registrovať. Koncom augusta vás e-mailom budeme informovať o možnosti prenesenia si vášho DATART účtu do NAY. Ak máte účet v oboch e-shopoch, pripravujeme pre vás možnosť spojenia účtov,“ dodáva NAY.

Ak máte darčekový poukaz v Datarte, jeho číslo a nevyužitú sumu vám automaticky prenesú. Reklamácie tovarov prevezme NAY. Až do septembra môžete reklamovať tovar v Datarte, po zlúčení všetko automaticky prevezme NAY.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk