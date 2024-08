3. august 2024 Rastislav Búgel Technológie ZMÄTOK na českých cestách: Dve značky majú rovnaký význam, no vyzerajú úplne INAK Ak sa vyberiete autom do Česka, dajte si pozor. Stretnúť sa môžete s dvoma vizuálne úplne odlišnými značkami, ktoré však znamenajú to isté.

Vodiči jazdiaci po českých cestách sa môžu stretnúť so zmätočným dopravným značením. Značky sa ako všade delia na niekoľko druhov. Niektoré prikazujú, ďalšie upozorňujú a iné zase varujú vodičov. Vďaka tomu majú v jednotlivých kategóriách rovnaký tvar a farbu, aj keď ich význam je vždy trocha odlišný.

Existuje však aj jeden prípad, kedy to tak celkom neplatí a neznalý vodič môže zostať poriadne zaskočený. O čo ide? Autosalon.tv upozorňuje na dve značky, ktoré majú síce úplne rovnaký význam, no na prvý pohľad by ste si ich vôbec nespojili.

Odlišné značky s totožným významom

Ide o dopravné značenie známe ako „Okruh“, ktoré označuje obchvat mesta a obce. Známejšia je staršia verzia, ktorá mala podobu štvorca s bielym podkladom a zeleným pruhom, ktorá môže byť v spodnej časti doplnená o rímske číslice.

Na cestách je však aj nová verzia, ktorá je vizuálne úplne iná. Síce je rovnako štvorcová, no zobrazuje bielu oválnu šípku na modrom alebo zelenom podklade. Ak existuje viac okruhov, označené sú rímskou alebo arabskou číslicou.

Zmätok ešte bude trvať

A tu nastáva problém. Hoci vyzerajú obe značky inak, majú rovnaký význam. Server pripomína, že na českých cestách ide o unikát.

Za túto situáciu môže zmena cestného zákona z roku 2016. Ten po aktualizácii nechal v platnosti obe verzie značky. Na českých cestách tak môžete obe podoby značenia nájsť až do 31. decembra 2025. Po tomto termíne už bude platiť len nová značka s bielou oválnou šípkou na modrom alebo zelenom pozadí.

V autoškolách už len nové značenie

Zaujímavo vyznieva aj fakt, že problémy môžu mať aj mladí českí vodiči. V autoškolách sa totiž vyučuje už iba nová verzia značky. Ak vyučujúci nie je príliš dôsledný, nový absolvent autoškoly ani len netuší, čo značka so zeleným pruhom znamená. „Ja sa snažím, aby moji žiaci vedeli o oboch podobách tejto značky, každopádne s tou predchádzajúcou so zeleným pruhom už sa dnes žiaci pri záverečných testoch nestretnú,“ povedal pre autosalon.tv inštruktor pražskej autoškoly.

