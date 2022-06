Zdroj: TASR/AP Dážď môže narobiť poriadnu šarapatu: Hasiči radia, čo počas búrky určite NEROBTE Silné búrky na Slovensku pretrvávajú. Hasiči ľuďom odkazujú, ako majú v tomto počasí chrániť seba aj svoj majetok. 9. jún 2022 Správy Zo Slovenska

9. jún 2022 Správy Zo Slovenska Dážď môže narobiť poriadnu šarapatu: Hasiči radia, čo počas búrky určite NEROBTE Silné búrky na Slovensku pretrvávajú. Hasiči ľuďom odkazujú, ako majú v tomto počasí chrániť seba aj svoj majetok.

Zdroj: TASR/AP

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) odporúča vyhnúť sa parkovaniu vozidiel tam, kde hrozí ich zaplavenie. V postihnutých okresoch by sa nemali využívať vodné toky na rekreačné plavby. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti v súvislosti s varovaním pred búrkami a povodňami.

V aute opatrne

Počas silnej búrky by sa ľudia nemali zdržiavať ani na voľných priestranstvách, v domácnosti treba preventívne zaistiť okná a dvere a v prípade jazdy autom radšej úplne zastaviť a dážď prečkať. Ak sa vodiči nachádzajú na zaplavenom území, nemali by podľa hasičov jazdiť cez zaplavenú cestu alebo most.

Hasiči evidujú prípady, keď v súvislosti so silným prívalovým dažďom stúpla ich výjazdová činnosť o viac ako 300 percent. Pripomínajú, že v hlavnom meste môžu spôsobiť intenzívne dažde zaplavenie podjazdov a podchodov a spôsobiť tak dopravné komplikácie.

Výstraha pred povodňami

Vo štvrtok sa môžu vyskytnúť na celom území Slovenska búrky.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal preto výstrahu prvého stupňa. SHMÚ vydal tiež výstrahu pred prívalovými povodňami v okrese Dunajská Streda.

