Demitrov syn prestupuje do St. Louis! Mladého futbalistu privítal aj LEGENDÁRNY klub NHL

Syn zosnulého slovenského hokejistu Pavla Demitru bude obliekať dres amerického klubu St. Louis City 2. 21-ročný Lucas Demitra prestupuje zo slovenského AS Trenčín.

V meste bol jeho otec legendou. Medzi rokmi 1996 až 2004 obliekal dres klubu NHL St. Louis Blues, v ktorom odohral 494 zápasov a nazbieral 493 bodov.

Lucas Demitra so zámorským klubom podpísal zmluvu do konca sezóny 2025. Keďže Lucas sa v St. Louis narodil, návrat bude mať špeciálnu príchuť. A uvedomujú si to aj v klube. „Vždy sme hrdí, že môžeme dať príležitosť chlapcom, ktorí sa narodili v našom meste,“ uviedol tréner St. Louis City 2 Bobby Murphy.

„Demitra sa narodil v St. Louis a je synom hráča siene slávy St. Louis Blues Pavla Demitru. Svoju mládežnícku kariéru začal v AS Trenčín v roku 2010 a do ich prvého tímu postúpil v roku 2020. Vlani bol Demitra na hosťovaní v FC ViOn, kde odohral osem zápasov. Vo svojej kariére odohral Demitra 45 zápasov, v ktorých strelil štyri góly a získal dve asistencie. Demitra nastupoval za mládežnícke reprezentácie Slovenska na rôznych úrovniach počnúc U-15 a naposledy U-21,“ opisujú syna hviezdneho hokejistu na klubovom webe.

Na správu okamžite reagoval aj hokejový klub St. Louis Blues. „Vitaj späť v našom meste, Lucas. Tvoj otec to tu miloval a sme si istí, že budeš aj ty,“ napísal na sociálnej sieti X.

