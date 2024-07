1. júl 2024 Rastislav Búgel Futbal ŠKANDÁL po osemfinále EURA! Drž hubu ty plešatý ***, kričala hviezda Anglicka na Calzonu Výborný zápas Slovenska s Anglickom poznačil incident, ktorý sa stal po záverečnom hvizde. Hviezda Arsenalu Londýn si nebrala servítku pred ústa.

Stačilo málo a slovenskí futbalisti by sa postarali o senzáciu. V osemfinále vyhrávali 1:0, no Angličania vyrovnali pred koncom nadstaveného času a v predĺžení rozhodli o svojom postupe.

Osemfinále tak prinieslo poriadnu drámu a obrovskú dávku emócií. Bohužiaľ, športový sviatok zatienil nechutný incident.

Čo sa stalo?

Hneď po záverečnom hvizde sa k rozhodcom vybral tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona. Keď už bol tesne pri nich, rukou odsotil stredopoliara Anglicka Declana Ricea. Hráč Arsenalu Londýn sa v tom momente poriadne rozohnil a bolo vidno, ako kričí na pôvodom talianskeho trénera.

Ako uvádza server Daily Mail, Ricea museli odtiahnuť a upokojovať Ivan Toney, Aaron Ramsdale a Ezri Konsa.

Nechutný incident

Internetom začali kolovať špekulácie, čo povedal anglický futbalista nášmu lodivodovi. Dnes je to už jasné. Daily Mail oslovil odborníka na čítanie z pier. Ten si pozrel zábery a má v tom jasno.

„Drž hubu ty ***, drž hubu ty plešatý ***,“ opisuje, čo mala povedať hviezda Arsenalu Calzonovi.

Calzona neskôr novinárom prezradil, čo sa stalo. „Rice mal pozdraviť rozhodcov a odísť. Chcel som s nimi hovoriť, no on neodchádzal. Potom sa však ospravedlnil a všetko bolo v poriadku. Nepáčilo sa mi, ako anglický tím zdržiaval a nebol za to potrestaný,“ povedal tréner.

Môžeme byť na nich hrdí!

Tréner sa už po zápase k incidentu nevracal. Zhodnotil však výkon svojich zverencov. „Musíme byť hrdí na mužstvo, hrali sme vyrovnaný zápas proti Anglicku. Druhý polčas v predlžení sme hrali prakticky na ich polovici, nemám čo k tomu dodať. Nechýbalo nám nič, hodnota ich tímu je obrovská. Môžeme byť hrdí na to, čo sme ukázali, hrali sme vyrovnanú partiu proti Angličanom,“ povedal Francesco Calzona.

