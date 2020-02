18. február 2020 JAB Šport Hokej V tomto klube vsadili na známe meno: Novou posilou je Demitrov synovec!

Nadstavbová časť 1. Slovenskej hokejovej ligy (SHL) je v plnom prúde a tímy sa posilňujú ako sa len dá. Novou tvárou v tíme Spišskej Novej Vsi je aj tento útočník.

Zdroj: TASR

Po základnej časti druhej najvyššej slovenskej súťaže prišla na rad nadstavba, ktorá je dôležitá pred vrcholom sezóny. Tým je play-off, v ktorom Spišiaci nechcú hrať druhé husle. Do tímu prišli za posledné dni viacerí hráči.

Vitajte v tíme

Kouč HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč tak môže počítať s dvadsaťročným poľským útočníkom Damiánom Tyczynskim, ktorý si už odkrútil v novom mužstve premiéru. Ďalšou posilou je Martin Jakúbek, ktorý prišiel z konkurenčných Topoľčian, no v tomto ročníku hral aj v Tipsport Lige v drese Nových Zámkov. Inak, je to synovec legendárneho kapitána slovenskej hokejovej reprezentácie, Pavila Demitru, ktorý zahynul pri leteckom nešťastí v roku 2011. Skúsený, 27-ročný útočník, bude mať v stredu premiéru proti Dubnici.

Návrat domov

Do materského klubu sa po ôsmich rokoch vracia aj Peter Ordzovenský, ktorý má s Novými Zámkami platný kontrakt aj na budúcu sezónu, no túto dohrá na Spiši. Ide o 34-ročného obrancu, ktorý v najvyššej súťaži odohral viac ako 500 duelov.

Skúsenosť do obrany

Väčším esom do zadných radov HK je aj nedávny príchod Štefana Fabiana, ktorý v Tipsportt Lige nastúpil na takmer 1100 zápasov. momentálne pôsobí v HC Nové Zámky a tak by malo ísť iba o dočasný odchod na Spiš. „Cieľom našich hokejistov je sa v nadstavbe dostať čo najvyššie, aby sme mohli začať hrať play off zápasmi doma," povedal riaditeľ klubu. Zároveň dodal že v domácich zápasov by chceli na zimný štadión prilákať čo najväčší počet divákov a tým si zaspomínať na časy, kedy chodilo na stretnutia viac ako 3000 ľudí.

Prehľad najbližších zápasov:

Dátum Čas Zápas 19.02.2020 o 18:00 Dubnica – Spišská Nová Ves

21.02.2020 o 17:30 Spišská Nová Ves – Topoľčany

26.02.2020 o 17:00 Skalica – Spišská Nová Ves

28.02.2020 o 17:30 Spišská Nová Ves – Martin

Chcete okrem regionálnych správ dostávať dôležité aktuálne informácie? Nájdete nás aj na FB Dnes24.

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk