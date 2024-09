2. september 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Desiatky BalíkoBOXov budú ODSTAVENÉ: Pošta na nich chystá PERFEKTNÚ novinku Hoci nás čakajú niekoľkotýždňové obmedzenia, následne pošta spustí veľkú novinku.

Slovenská pošta začína inovovať sieť BalíkoBOXov s cieľom zvýšiť komfort zákazníkov.

Obmedzenia pri desiatkach BalíkoBOXov

„Spolu 72 BalíkoBOXov dostane nový informačný systém, ktorý umožní okrem výdaja aj podaj zásielok. Vyžiada si to obmedzenie prístupnosti týchto 72 BalíkoBOXov, zákazníci si od 31. augusta nebudú môcť objednať zásielky do uvedených schránok, výdaj zásielok v nich bude fungovať do 9. septembra,“ uvádza Slovenská pošta.

Po 9. septembri pošta 72 BalíkoBOXov odstaví z prevádzky a bude na nich inštalovať nový informačný systém.

BalíkoBOXy s novým informačným systémom budú postupne nabiehať do prevádzky od polovice septembra do polovice októbra.

Nové a moderné

„Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje 236 ks BalíkoBOXov, z toho 81 ks už disponuje novým informačným systémom. Do konca tohto roka budú všetky BalíkoBOXy modernizované na nový informačný systém,“ dodáva pošta.

Nové BalíkoBOXy umožnia podaj zásielok predplatených cez elektronický podací hárok, možnosť vrátenia zásielok a prehľadnejší výber zásielok (informácia o čísle schránky, ktorá sa otvorí, znovuotvorenie schránky zadaním PIN kódu).

Zvýšený záujem

Slovenská pošta zároveň ruší výdaj tlačenej formy potvrdenia, ktoré príde zákazníkom elektronicky na email.

„Za prvých šesť mesiacov roka 2024 BalíkoBOXy zaznamenali rast zásielok a to o 150 % oproti rovnakému obdobiu roka 2023. Klienti ich využívajú najmä pri nákupoch cez internet. Zákazník si objedná tovar a ako miesto doručenia si vyberie BalíkoBOX, ktorý mu svojou lokalizáciou vyhovuje najviac. Informáciu, ktoré BalíkoBOXy sú aktuálne v prevádzke, nájdete v mobilnej aplikácii Pošta v časti Pobočky,“ informovala Slovenská pošta.

