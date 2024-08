31. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia O tomto môžu Slováci iba SNÍVAŤ: Susedná krajina chystá SKRÁTENIE pracovnej doby Vláda v susednej krajine chystá revolučný krok. V hre je štvordňový pracovný týždeň alebo sedemhodinový pracovný deň.

Poľská vláda už oznámila, že od roku 2027 plánuje veľké zmeny v zákonníku práce. Cieľom noviniek je skrátenie pracovného času.

Ako upozornil Euractiv, na stole sú dve možnosti – štvordňový pracovný týždeň, alebo skrátenie pracovného dňa na sedem hodín.

Server dodáva, že keďže vláda Donalda Tuska uvažuje o zavedení oboch možností, je pravdepodobné, že o voľných piatkoch alebo pondelkoch napokon rozhodnú samotné podniky.

Súhlasia aj zamestnávatelia

„Rozhodne sa, či bude lepšie skrátiť priemerný pracovný týždeň zo 40 na 35 hodín, alebo zaviesť štvordňový pracovný týždeň,“ povedala ešte minulý mesiac ministerka Agnieszka Dziemianowiczová-Bąková.

V Poľsku už prebehli aj prieskumy. Jeden z nich priniesol jasné výsledky – väčšina Poliakov má väčší záujem o kratší pracovný týždeň než o sedemhodinový pracovný deň. Prikláňa sa k tomu aj 70 percent zamestnávateľov.

Názory vo vláde sa rozchádzajú

Podľa ministerky revolučnej zmene nahráva takmer všetko. Hovorí o dobrej ekonomickej situácii, nízkej nezamestnanosti a aj o tom, že mladí ľudia potrebujú viac voľného času na rodinu a osobný rozvoj.

Ani v tamojšej vláde však nepanuje zhoda. Ministerka pre štátne fondy a regionálnu politiku Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz je voči skráteniu pracovného týždňa skeptická. „Čelíme demografickej kríze. Pred 15 rokmi pracovali na jedného dôchodcu štyria ľudia. Dnes sú to menej ako traja a do roku 2050 to budú len dvaja,“ nechala sa pred časom počuť.

„Očakáva sa, že práce na úprave zákonníka práce sa na jeseň zrýchlia a môžu byť dokončené na jar budúceho roka. Skrátenie pracovného času by mohlo vládnucej koalícii pomôcť v kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2025,“ uvádza server.

Pre porovnanie, Poliaci pracujú v priemere 40,5 hodiny týždenne, čo patrí medzi najdlhšie pracovné časy v celej EÚ, ktorej priemer je 37,5 hodiny a svetový priemer predstavuje 34,2 hodiny.

Navyše, odbory chcú ísť ešte ďalej a dožadujú sa navýšenia dovoleniek o 9 dní, teda celkovo na 35 dní ročne.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk