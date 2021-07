Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj Desivá nehoda v okrese Trenčín: Vodič ZOMREL priamo na mieste, FOTO Zbytočná tragédia na ceste pri Trenčianskych Miticiach. Vodič skonal na mieste, spolujazdca previezli do nemocnice. 31. júl 2021 Filip Chudý Krimi

Ako sme už informovali, v sobotu dopoludnia došlo na ceste I/9 v katastrálnom území obce Trenčianske Mitice k tragickej dopravnej nehode. „Vyhasol pri nej zbytočne mladý ľudský život a veľmi vážne sa zranil 27-ročný spolujazdec,“ oznámila trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Smrť na mieste

Podľa doterajších zistení polície 29-ročný vodič Audi jazdil od Trenčína na Bánovce nad Bebravou. „Z doposiaľ nezistených príčin v pravotočivej zákrute zišiel s vozidlom vľavo mimo cestu, narazil do kmeňa stromu. Následne sa vozidlo od stromu odrazilo, narazilo do ďalšieho stromu a odtiaľ do železnej konštrukcie stĺpu vysokého napätia,“ opísala polícia.

Ako ďalej uviedli, vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a zomrel na mieste nehody.

Vážne zranenia

Jeho 27-ročný spolujazdec bol s veľmi vážnymi zraneniami odvezený do nemocnice. „Vodičovi bude odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi pri súdnej pitve. Škoda bola predbežne vyčíslená na približne 3 000 eur,“ doplnili.

Policajná vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Trenčína začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenie. Na mieste dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec z odboru cestná doprava. Príčina a miera zavinenia je v štádiu vyšetrovania. Dodala polícia

Takto smutne to vyzeralo na mieste nehody.

