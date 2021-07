Zdroj: TASR/AP Po horúčavách nás čakajú SILNÉ búrky: Vylúčené nie sú ani KRÚPY a TORNÁDO Vysoké teploty vystrieda cez víkend dážď a silný vietor. 30. júl 2021 Zo Slovenska

Na celom území Slovenska hrozia v sobotu (31. 7.) búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa.

Výstraha pre Trenčiansky a Banskobystrický kraj platí od 5.00 do 16.00 hod., pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj do 14.00 hod. Pre Košický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha pred búrkami od 9.00 do 16.00 prípadne 19.00 hod.

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra 65 – 85 kilometrov za hodinu,“ uvádzajú meteorológovia.

SHMÚ naďalej upozorňujú aj na vysoké teploty v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov.

Aj v nedeľu

V nedeľu (1. 8.)sa má počasie ešte zhoršiť a črtá sa aj nebezpečná búrková situácia. Informuje o tom portál iMeteo.sk. Podmienky budú vhodné na tvorbu mimoriadne silných búrok, ktoré môžu priniesť predovšetkým extrémny nárazový vietor s rýchlosťou 100 km/h. Vyskytnúť sa môže aj krupobitie alebo dokonca tornádo, upozorňuje portál.

Búrky by sa mali v nedeľu vyskytovať počas celého dňa. Postupovať budú od juhozápadu smerom na severovýchod.

Najvýraznejším faktorom má byť strih vetra (zmena rýchlosti vetra s narastajúcou výškou), ktorý bude priať vzniku silných búrkových systémov. Tie by sa mali vyskytovať skôr na strednom a západnom Slovensku. Na východe sa zas môžu vyskytnúť supercelárne búrky, ktoré môžu priniesť väčšie krúpy, prívalové zrážky a vzhľadom na očakávané stáčanie sa vetra nie je vylúčený ani vznik spomínaného tornáda.

Zdroj: Dnes24.sk