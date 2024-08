Desivé ZVERSTVO: Uznávaný zoológ ZNÁSILŇOVAL kone, mučil desiatky psov!

Britský zoológ Adam Robert Corden Britton patril medzi svetovú elitu odborníkov vo svojom obore. Teraz ním všetci pohŕdajú a je známy ako brutálny zoofil, ktorý utýral a brutálne znásilnil desiatky psov.

Austrálsky súd ho za to teraz poslal na desať rokov za mreže. Vo štvrtok 8. augusta bol odsúdený na Najvyššom súde v Darwine, keď sa priznal k 55 trestným činom súvisiacim s brutálnym mučením a sexuálnym vykorisťovaním minimálne 42 psov, čoho sa dopúšťal na svojom vidieckom pozemku.

Muž, ktorý sa narodil vo West Yorkshire a získal doktorát zo zoológie na Bristolskej univerzite, emigroval do Austrálie, kde naďalej pôsobil ako zoológ.

Mnohé detaily Brittonových zločinov sú príliš násilné na to, aby mohli byť zverejnené. Sudca Michael Grant varoval prítomných, že by im mohli spôsobiť psychický šok. Keď boli nahlas prečítané detaily prípadu, niektorí ľudia podľa BBC opustili súdnu sieň. Iní prizerajúci z galérie plakali a urážali Brittona. Ten chvíľami vešal hlavu a siahal po vreckovkách.

Miestni obyvatelia oznámili médiám, že Britton pôsobil ako tichý, ale vášnivý ochranca zvierat. Podľa súdnych dokumentov však k nim mal sadistický sexuálny záujem.

O svoje zážitky sa delil s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi v tajných internetových chatovacích miestnostiach, v ktorých podrobne popisujú, ako Britton začal v trinástich rokoch zneužívať kone.

Posledných desať rokov zneužíval u seba na pozemku nielen svoje psy, ale aj zvieratá, ktoré mu darovali iní ľudia. A čo ho prezradilo? Svoje zvrátenosti opisoval na Telegrame a dával si pozor, aby vo videách nebolo vidieť nič, čo by ho identifikovalo. Raz však neustriehol video, v ktorom týral osem svojich psov a v zábere bolo vidieť oranžovú vôdzku pre psy mesta Darwin. Anonym ho posunul polícii.

Počas niekoľkých týždňov, v apríli 2022, polícia vtrhla na pozemok a Brittona zatkla. Odvtedy je muž vo väzbe. Pri prehliadke boli v jeho notebooku objavené aj materiály o zneužívaní detí.

