17. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Žena ZNEUŽÍVALA syna aj DVOJMESAČNÉHO vnuka! Sex mala mať dokonca aj so PSOM Žena mala roky praktikovať sex s neplnoletým synom. Zneužiť mala aj vnuka a dokonca mala styk aj so psom. Jej partner všetko natáčal na video.

Pred Krajský súd v Ústí nad Labem sa postavila žena, ktorá čelí obvineniu z dlhodobého sexuálneho zneužívania. Ako informoval iDnes.cz, žena mala podľa obžaloby roky znásilňovať neplnoletého syna, počas stráženia aj dvojmesačného vnuka a mala pohlavný styk aj so psom.

Všetky nechutnosti navyše dokumentoval jej partner!

Štátna zástupkyňa žene navrhla 10-ročný trest, jej mužovi o rok menej.

Styk s vlastným synom

„Na záznamoch, ktoré zaistila polícia pri domových prehliadkach, žena svojho neplnoletého syna, ktorého spočiatku nebolo ani desať rokov, orálne uspokojovala, mala s ním klasický pohlavný styk alebo na neho močila,“ píše server s tým, že partner všetko natáčal na video. Muž spoza kamery rozdával pokyny a podľa obžaloby sa vraj v niektorých prípadoch dokonca priamo zapojil.

Štátna zástupkyňa Klára Kubátová hovorí, že chlapca, ktorý je dnes už dospelý, v podstate „odrovnali“. „Osvojil si škodlivé návyky vedúce k morálnemu úpadku. Rozvinula sa u neho vážna forma syndrómu týraného dieťaťa s citovou a sociálnou depriváciou,“ uviedla. Trestné činy sa v tomto prípade mali odohrávať medzi rokmi 2012 až 2016.

Nechutné, čo mala stvárať

Podľa Kubátovej dokonca žena v roku 2020 zneužila aj svojho dvojmesačného vnuka, pričom všetko opäť zaznamenali.

„Dnes 60-ročná žena potom podľa tvrdení Kubátovej zároveň mala mať pohlavný styk so psom a robiť s ním rôzne ďalšie zoofilné praktiky, kedy o štyri roky starší spoluobžalovaný aj toto natáčal. Na všetkom sa mala podieľať jedna žena, ktorej stíhanie je vedené samostatne,“ dodáva server.

Neuveriteľné, čím sa obhajovala

Žena pred súdom opakovala, že sa cíti byť nevinná. „Nie je žiadna pravda, že mojím zámerom bolo niekomu ublížiť. Sex ako taký má aj iné prínosy. Bolo to konané zo zdravotne-terapeutického hľadiska,“ vypovedala a tvrdila, že od syna mala vždy „informovaný súhlas“ a vraj mu vždy vysvetlili, prečo je to pre neho dobré. „Na základe štúdií a iných zdrojov sme dospeli k záveru, že pri sexuálnych aktivitách vzniká veľké množstvo energie, ktorá sa dá využiť k ozdravnému účelu,“ dodala.

Žena hovorí, že vzťah so synom je teraz na bode mrazu, no staršie deti za rodičmi údajne pevne stoja.

Muž to zaznamenával a masturboval

Pokiaľ išlo o malého vnuka, podľa ženy sa vraj snažili zachytiť jeho moč. „Pretože detský moč je nezaťažený vecami, ktoré máme my dospelí. Keď som vnuka prebaľovala a videla som, že močí, tak som automaticky pre ten moč siahla, aby som ho vypila. Snažila som sa to chytiť z toho malinkého koženého kohútika. A že ma pri tom partner odfotil? No tak odfotil,“ povedala, pričom dodala, že psa sa snažila donútiť k ejakulácii, aby mohli jeho spermie využiť k „ozdravným účelom.“

Obžalovaný muž pred súdom povedal, že sa s družkou zoznámili cez internet. Jej syna označil za hlbokého introverta, čo považuje za následok toho, že jeho biologický otec mal byť násilník.

Pri niektorých aktoch zneužívania chlapca jeho matkou mal muž podľa obžaloby masturbovať. „Pred súdom povedal, že to bolo preto, aby dieťaťu dodal energiu,“ píše iDnes.cz. Hlavný proces s obvinenou dvojicou bude pokračovať aj počas najbližších dní.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk