Devätnásťročný atlét si siahol na život: Utrápená priateľka mu napísala dojímavý odkaz

24.9.2020 Den, na který s velkou bolestí v srdci nikdy nezapomenu. Zanechal jsi tu strašné prázdno a bolest. Byl jsi nejlepší kluk kterého jsem si mohla přát ale dostali jsme hrozně málo času. Vždycky jsi chtěl pro mě i pro své blízké jen to nejlepší. Dělal jsi to, co si miloval.. Atletika pro tebe znamenala mnoho. Každé výhry sis vážil stejně. Stálo to mnohé úsilí, neskutečnou dřinu a taky pevnou vůli, tyhle věci ostatní - cizí už neviděli a ty ses vždycky rozhodl že chceš makat a vyhrávat než se jen flákat. Děkuji ti za to, co všechno jsi mě naučil, s tebou jsem byla lepší. Poznala jsem díky tobě velké množství úžasných lidi, kteří tě měli nesmírně rádi, vážili si tě a já vím že teď tu budou pro mě. Lásko, neskutečně moc tě miluju, celý život na tebe budu myslet a nikdy nezapomenu. Byli jsme si tak blízcí, nikdo nechápal co jsme spolu měli. Vím, co jsi ke mne cítil a jsem poctěna že jsem s tebou mohla strávit 4 roky svého života. Mělo to být na celý život. Byl jsi tak krásnej človek, uvnitř i z venku. S obrovským srdcem. Doufám, že nás tam zeshora budes hlídat. Neuvěřitelně mi budeš chybět, Oňulko. Nechť se zase potkáme. Navždy a jen tvoje Siminka. ❤️