Drsný bojovník pokľakol pred svoju milú na Ďumbieri: A ona? Povedala ÁNO! FOTO

View this post on Instagram

ÁNO ❤️💍 I SAY YES 🥰 . . . #isayyes #ano #zasnuby #brezno #dumbier #turistikanaslovensku #turistika #sunset #sun #couple #husbandandwife #brunette #ring #brilliants #love #lovely #follow #slovakia #mmafighter #walk #hiking #mountains #tatras #nizketatry #naturephotography