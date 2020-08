DJ EKG nečíta komentáre a nesleduje správy: Napriek koronakríze spravil životnú akciu

View this post on Instagram

...Pane Bože ďakujem,že si nás ochránil pred búrkou a ďakujem všetkým,čo ste držali palce... Jeden z tých dní,ktoré sú na celý život a prežil som ho s vami... Vy ste fakt prišli na hrad tancovat! Ja nemam slov🙏🏼🌈 ...thanks for the best experience of my life! Sold Out event Sunset Boulevard🌅🍀 📸 @chrzino the boss #sunsetboulevard #djekg #spisskyhrad