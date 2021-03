Zdroj: TASR/AP Do Európy mieri veterná BÚRKA! Pripravte sa aj na sneženie Numerické modely očakávajú v priebehu budúceho týždňa nepriaznivé počasie, ktoré by sa malo zhoršiť predovšetkým v druhej polovici týždňa. 8. marec 2021 ELA Rôzne

8. marec 2021 ELA Rôzne Do Európy mieri veterná BÚRKA! Pripravte sa aj na sneženie Numerické modely očakávajú v priebehu budúceho týždňa nepriaznivé počasie, ktoré by sa malo zhoršiť predovšetkým v druhej polovici týždňa.

Zdroj: TASR/AP

V priebehu nadchádzajúceho týždňa zasiahne Európu nepriaznivé počasie. Vďaka atlantickému prúdeniu nás čaká niekoľko vĺn dažďa, okrem toho bude aj pomerne veterno, informuje iMeteo.sk.

Počasie by mala ovplyvňovať výrazná tlaková níž, ktorá vytvorí naprieč Európou mohutný tlakový gradient a ten potom prinesie veľmi silný vietor do mnohých oblasti Európy.

Najprv sneženie

V priebehu pondelka dorazí nad naše územie od severu studený front. Ten bude spojený s tlakovou nížou so stredom nad západom Ruska.

V pondelok ráno bude ešte polojasno, postupne sa bude od severu zväčšovať oblačnosť. Už okolo poludnia by na severe stredného a východného Slovenska mali doraziť snehové zrážky, informuje iMeteo.sk.

Postupne sa budú zrážky presúvať cez Žilinský a Prešovský kraj ďalej na juh. V nižších polohách v Košickom kraji bude spočiatku pršať, no postupne aj tam bude snežiť.

Sneženie sa popoludní očakáva aj na juhu stredného Slovenska, kde sa budú tvoriť konvektívne prehánky. Najmenej zrážok bude na západe, kde by sa nemali vyskytnúť buď takmer vôbec, alebo len vo veľmi malom množstve.

„Nepôjde ale o žiadne výdatné zrážky. Celkovo by malo napadnúť len od 1 do 7 cm snehu. Najviac zrážok sa očakáva na severných návetriach hôr,“ dodáva portál.

Počasie sa zhorši v priebehu týždňa

V prvej polovici týždňa sa budeme nachádzať pod vplyvom nevýrazného tlakového poľa, ktoré prinesie premenlivé počasie. Zásadné zhoršenie príde v druhej polovici týždňa.

Z Atlantiku sa nad Britské ostrovy nasunie hlboká tlaková níž v ktorej strede bude tlak klesať k 950 hPa. Táto níž prinesie výrazný tlakový gradient. Napríklad na severe Škótska bude vo štvrtok tlak len na úrovni 970 hPa, no na juhu Anglicka aj nad 1010 hPa.

Veterné počasie čaká mnohé štáty Európy

Výrazný tlakový gradient spôsobí veľmi silný vietor. Vietor začne už v stredu silnieť na Britských ostrovoch, pričom najsilnejší vietor sa očakáva na západe Írska, Škótska, Anglicka a vo Walese, kde poryvy vetra môžu dosahovať rýchlosť až 150 km/h.

V noci zo stredy na štvrtok začne vietor silnieť aj v západnej Európe a v Nemecku, kde poryvy budú dosahovať rýchlosť až okolo 100 km/h.

„Vo štvrtok sa postupne rozfúka aj v Česku a na Slovensku, no vietor by tu mal byť už o niečo slabší. Maximálne poryvy vetra sa očakávajú od 50 do 80 km/h, no všetko to bude závisieť na presnej polohe tlakovej níže. Vietor tak môže byť ešte silnejší. Veterná búrka by mala spôsobiť problémy predovšetkým v severozápadnej časti Európy,“ informuje iMeteo.sk.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk