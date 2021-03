Zdroj: ABC zone Súťaž: Hrajte o Nescafé Dolce Gusto kapsulový kávovar! Novootvorený e-shop abc:) zone.sk vsadil na kvalitné a cenovo dostupné produkty za dobré ceny. Aby potešil svojich zákazníkov a fanúšikov, ponúkol do súťaže neodolateľný kávovar Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS. 5. marec 2021 Tlačové správy

5. marec 2021 Tlačové správy Súťaž: Hrajte o Nescafé Dolce Gusto kapsulový kávovar! Novootvorený e-shop abc:) zone.sk vsadil na kvalitné a cenovo dostupné produkty za dobré ceny. Aby potešil svojich zákazníkov a fanúšikov, ponúkol do súťaže neodolateľný kávovar Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS.

A nie jeden, ale hneď 3 kusy! Poďte si s nami zasúťažiť a dizajnový, moderný, kapsulový kávovar môže byť váš.

Ak patríte medzi tých, ktorí si radi pripravia kávu kaviarenskej kvality s hustou zamatovou penou v pohodlí svojho domova, prijmite našu výzvu. Zapojte sa do súťaže o tento manuálny kávovar, s ktorým pripravíte viac ako 30 rôznych nápojov, od espressa cez lungo, cappuccino, latte macchiato, čaj až po čokoládové či studené nápoje! Čo pre to musíte urobiť? Stačí odpovedať na jednoduchú otázku.

Otázka znie:

V ponuke smart internetového obchodu s elektronikou abczone.sk sú okrem príjemných cien pre širokú vrstvu obyvateľstva aj high tech novinky pre najmladších a najnáročnejších zákazníkov. Ponúka však aj produkty pre vašich domácich štvornohých miláčikov?

Odpoveď nájdete na www.abczone.sk

Súťaž trvá v termíne od 5.- 12. marca 2021, do 24,00 hod. Správne odpovede vo forme áno/nie posielajte na sutaz@ dnes24.sk do 12.3.2021, do 24,00 hod. Výhercovia budú kontaktovaní mailom najneskôr do 7 dní od ukončenia súťaže.

Štatút súťaže o kávovar Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS

