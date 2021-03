Zdroj: TASR/Michal Svítok Do Európy sa ženie víchrica KLAUS, ktorá spôsobí materiálne škody. Akou silou udrie u nás? Do Európy mieri mohutná tlaková níž, ktorú nemeckí meteorológovia už aj pomenovali. Nesie priezvisko bývalého českého prezidenta a bude sa menovať Klaus. 10. marec 2021 Rôzne

Medzi prvými postihnutými oblasťami budú Britské ostrovy, následne sa víchrica Klaus presunie aj do strednej Európy, kde bude počasie ovplyvňovať vo štvrtok a v piatok. Počasie čiastočne ovplyvní aj na Slovensku, informuje portál iMeteo.sk.

Škody a problémy

V noci na štvrtok a počas štvrtka udrie víchrica Klaus aj v oblastiach Beneluxu a v Nemecku. Nárazy vetra by sa v Nemecku mali pohybovať od 50 do 80 km/h, no v severozápadnej časti Nemecka by mal byť vietor najsilnejší a dosahovať bude nárazy od 80 do 100 km/h.

Nemci varujú, že takýto silný vietor môže spôsobovať škody. Očakáva sa, že víchrica bude vyvracať stromy a strhávať strechy. Očakávajú sa narušenia v železničnej a v cestnej doprave a chodci by sa mali vyhýbať pobytu v lese.

Slovensko čaká vietor najmä v piatok

Víchrica sa postupne presunie aj do Česka a Rakúska. Klaus neskôr ovplyvní počasie aj na našom území. Vo štvrtok najskôr dorazí front, ktorý prinesie zrážky, ktoré by mali byť na severe aj snehové. Postupne začne silnieť vietor. Vietor by však na Slovensku mal byť oveľa slabší ako v Nemecku.

Vo štvrtok budú nárazy dosahovať rýchlosť 40 až 60 km/h. Silnejší vietor sa očakáva na horách, kde budú nárazy dosahovať rýchlosť 80 až 100 km/h. Na hrebeňoch Tatier môže byť vietor aj silnejší.

„Veternejšie ako vo štvrtok bude na Slovensku, v Rakúsku a v Česku v piatok. Nárazy by sa mali pohybovať od 50 do 80 km/h, na horách okolo 100 km/h a na hrebeňoch Tatier až okolo 120 km/h. Pred nami sú tak veľmi veterné hodiny,“ dodáva iMeteo.sk.

