Do známeho cirkusu nabehla KONTROLA: Príde o TIGRE! Šelmy našli zatvorené v klietkach

Zdroj: ŠVPS SR

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vykonáva kontroly v cirkusoch. Uvádza, že kontrola v cirkusoch sa môže vykonávať v čase verejného vystúpenia, v čase výcviku na verejné vystúpenia alebo mimo času drezúry.

Len v minulom roku inšpektori vykonali 41 takýchto kontrol. Zistili napríklad nevyhovujúce podmienky pre slony, ako aj tigre držané v prepravných klietkach či neoznačené zvieratá.

Kontrola v známom cirkuse

Kontroly sa dejú aj v tomto roku. 15. augusta aj na základe prijatých podnetov veterinárni inšpektori RVPS Nové Zámky išli na neohlásenú kontrolu Národného cirkusu Aleš. Zamerala sa na dodržiavanie veterinárnych podmienok chovu mačkovitých šeliem – bengálskych tigrov.

Čo zistili?

„Tri samice druhu tiger bengálsky boli označené transpondérom, všetky mali vydaný pas a boli platne vakcinované proti besnote. Bolo zabezpečené kŕmenie, napájanie čerstvou vodou a každodenná kontrola zvierat,“ informuje ŠVPS SR.

V čase kontroly však tigre našli zatvorené v prívese, ktorý bol rozdelený na 3 klietkové časti pre individuálne umiestnenie jedincov. V každej klietke bolo k dispozícii aj vyvýšené ležovisko.

„Veľkosť kotercov však nie je vhodná pre ustajnenie danej vekovej a hmotnostnej kategórie mačkovitých šeliem. Koterce neobsahujú žiadne predmety alebo materiály, ktoré by obohatili životné prostredie šeliem. Tigre nemajú možnosť pobytu vo výbehu, pretože už nie sú socializované a neposlúchajú povely ošetrovateľov,“ dodáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Cirkus bude bez tigrov

Našťastie, pri kontrole neboli zistené žiadne poruchy pohybového, kožného, dýchacieho alebo tráviaceho aparátu: „Tigre však prejavovali príznaky apatie, letargie a známky stereotypného správania z dôvodu nedostatočného naplnenia svojich etologických potrieb.“

A ako to dopadlo? Cirkus napokon o tigre príde. „Veterinárni inšpektori skonštatovali, že držanie zvierat za zistených okolností nevyhovuje požiadavkám pre kontrolované jedince, takéto ustajňovacie podmienky výrazne znižujú kvalitu života zvierat a vydali veterinárne opatrenia s cieľom podstatne zlepšiť životné podmienky držaných tigrov. Chovateľ je ochotný vzdať sa tigrov, pretože nie je v jeho silách zabezpečiť potrebnú starostlivosť pre tieto jedince,“ dodáva ŠVPS s tým, že RVPS Nové Zámky v spolupráci so ŠVPS SR intenzívne hľadá vhodné chovné zariadenie, do ktorého by mohli byť tigre premiestnené v čo najkratšej dobe.

Zdroj: Dnes24.sk