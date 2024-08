21. august 2024 Rastislav Búgel Technológie Ukázali rebríček NAJBEZPEČNEJŠÍCH áut za rok 2024: Je medzi nimi aj to vaše? Euro NCAP zverejnil zoznam najbezpečnejších áut v tomto roku. Ktoré to sú?

Konzorcium Euro NCAP zverejnilo rebríček najbezpečnejších áut v roku 2024. Ako informuje server autonoviny.sk, bezpečnostné konzorcium testuje nové autá v rôznych podmienkach. Sleduje pri tom ich aktívne a pasívne bezpečnostné systémy.

Čo sa testuje?

Medzi testami je napríklad čelný náraz do pohybujúceho sa vozíka s 50-percentným prekrytím, náraz do pevnej steny pri rýchlosti 50 km/h, náraz do boku vozíkom idúcim rovnakou rýchlosťou alebo aj bočný náraz, kedy auto vymrštia bokom do pevného oceľového stĺpa v rýchlosti 32 km/h.

Sleduje sa aj bezpečnosť chodcov, detí, cyklistov a aj asistenčné systémy a podobne.

TOP bezpečné autá

V tomto roku prešlo nárazovými testami 16 nových áut. Ako uvádza portál, výsledky niektorých modelov poriadne prekvapili. Pozitívnym šokom boli výsledky niektorých čínskych automobilov, ktoré dopadli lepšie ako populárny Passat alebo Suberb.

Poradie Model Počet hviezdičiek 1. Mercedes-Benz triedy E 5 2. Zeekr X 5 3. Zeekr 001 5 4. Škoda Superb 5 5. Volkswagen Passat 5 6. Nio EL6 5 7. Maxus Mifa 7 5 8. Toyota C-HR 5 9. Škoda Kodiaq 5 10. Honda CR-V- Safety Pack 5 11. Volkswagen Tiguan 5 12. Honda CR-V – Standard Safety Equipment 4 13. Ford Tourneo Custom – Safety Pack 4 14. Ford Tourneo Custom – Standard Safety Equipment 3 15. Dacia Duster 3 16. Suzuki Swift 3

