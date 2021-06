Zdroj: OOCR Liptov Dokonalá dovolenka na Slovensku: Začnite baliť kufre, máme 5 skvelých TIPOV! Váhate s tohtoročným dovolenkovaním za hranicami? Máme pre vás niekoľko nápadov, ako si užiť nezabudnuteľné chvíle a nemusieť vystrčiť päty z krajiny. 27. jún 2021 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie

27. jún 2021 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie Dokonalá dovolenka na Slovensku: Začnite baliť kufre, máme 5 skvelých TIPOV! Váhate s tohtoročným dovolenkovaním za hranicami? Máme pre vás niekoľko nápadov, ako si užiť nezabudnuteľné chvíle a nemusieť vystrčiť päty z krajiny.

Zdroj: OOCR Liptov

Hoci dovolenky v zahraničí zakázané nie sú, aké budú pravidlá návratu, zatiaľ nie je celkom jasné. Mnohí Slováci sa preto obzerajú po dovolenkovej destinácii v rámci vlastnej krajiny.

„Buď dovolenkujte na Slovensku a podporte miestny cestovný ruch, alebo dovolenkujte tam, odkiaľ sa viete hneď vrátiť autom,“ odkázal pred časom Slovákom známy infektológ profesor Vladimír Krčméry.

Do duše sa ľuďom snažila prehovoriť aj vicepremiérka Remišová. „Dovolenkou doma pomôžeme aj ľuďom pracujúcim v cestovnom ruchu, malým podnikateľom, rodinným penziónom a celkovo slovenskej ekonomike,“ poznamenala.

Kam sa teda vybrať? Možností vôbec nie je málo. Na svoje si prídu kúpania chtiví, cyklistickí nadšenci, milovníci histórie, gurmáni aj vášniví turisti. Inšpirujte sa piatimi lokalitami, ktoré sme pre vás vybrali.

Liptov

Úchvatná príroda, široké možnosti športového vyžitia a samozrejme, Liptovská Mara. To je Liptov, jeden z turisticky najobľúbenejších regiónov na Slovensku.

Ak sa na dovolenke radi hýbete, ste na správnom mieste. Na výber je množstvo turistických chodníkov a cyklotrás, ktoré sa kľukatia cez fotogenické panorámy. Po pohybe si môžete dopriať odpočinok pri brehoch Liptovskej Mary. Deti sa vybláznia v lanovom parku Tarzánia v Hrabovskej doline. Oplatí sa zájsť do skanzenu v Pribyline či na vyhliadkovú vežu, ktorá poskytne Jánsku dolinu ako na dlani. A nezabudnite ochutnať legendárne liptovské droby!

Náš tip: Ak vyrážate na cesty s deťmi, určite zaraďte do itinerára Zábavný park LIPTOV. Areál sa nachádza päť kilometrov od centra mesta Liptovský Mikuláš v časti Vitálišovce. Vyskúšať si tu môžete zorbing či adrenalínovú jazdu na štvorkolkách.

Trojlístok banských miest

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica. Uprostred Slovenska nájdeme na hromádke hneď tri čarovné banícke mestá s bohatou históriou. Ubytovať sa môžete v jednom z nich a do ďalších dvoch to máte na skok. Ideálne pre vyznávačov mestských dovoleniek a takzvaných city breakov.

Zážitkom je už len samotná prechádzka historickými centrami. Odporúčame vybrať si z expozícií miestnych múzeí, ale aj vychutnať si kávičku v pôsobivých uličkách. A ak sa vám predsa zachce trochu divočiny, stačí si vybrať. Okolie Banskej Štiavnice je posiate tajchami zasadenými v krásnom prostredí. Banskobystrický región ponúka stovky kilometrov cyklotrás a pre odvážnejších aj splav Hrona. Na Skalke pri Kremnici zas nájdete veľký ferratový svet s množstvom atrakcií. Populárnym je napríklad najdlhší visutý lanový most na Slovensku.

Náš tip: Chystáte sa dovolenkovať na sklonku leta? Nechajte sa očariť atmosférou festivalu humoru a satiry Kremnické gagy (26. – 29. 8.). Ak vyrážate v inej časti leta, vyšliapte si to na banskoštiavnickú kalváriu. Je to miesto ako z rozprávky.

Malé Karpaty

Poďme trochu na západ. Malokarpatský región dokáže ponúknuť mnohé zážitky od degustácií miestneho vína cez turistiku až po návštevu rôznych múzeí.

Do poznávacej časti dovolenky odporúčame zaradiť Hrad Červený Kameň, Smolenický zámok či kaštieľ v Budmericiach. Pokračovať môžete Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre a návštevou modrianskej keramickej dielne, kde vzniká slávna majolika. Ak sa vám zažiada trochu sa rozhýbať, v Modre nájdete aj bikepark s pumptrackovou dráhou.

Po dni plnom zážitkov sa odmeňte pohárom dobrého vína z tunajších viníc.

Náš tip: Kde sa schladiť v horúcich dňoch? V jaskyni Driny v Smoleniciach je teplota približne sedem stupňov. Podzemná perla Malých Karpát je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Prejsť sa ňou môžete každý deň okrem pondelka.

Gemer

Región Gemera je klenotnica slovenských prírodných krás. S batohom na chrbte tu uvidíte tie najkrajšie panorámy a prinesiete si kopec pekných záberov. Muránska planina s hradom Muráň, Slovenský kraj, Slovenský raj s dolinou Hnilca a množstvo jaskýň.

Vyhraďte si v dovolenkových plánoch deň či dva na objavovanie starobylých kostolíkov. Na území Gemera–Malohontu je dodnes evidovaných 23 kostolov so stredovekými nástennými maľbami od talianskych freskárov a nimi vyškolených majstrov. Vyberáme napríklad kostoly v Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove či v Kameňanoch.

Náš tip: Prevezte sa historickým parným vláčkom. Trať medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou je Národnou kultúrnou pamiatkou. Unikátna je predovšetkým vďaka ozubnicovej železnici, ktorá na svojej trase prekonáva horské sedlo Zbojská v nadmorskej výške 725 m.n.m. s prudkým stúpaním.

Tokaj

A opäť tu máme kút Slovenska, v ktorom si aktivitu podľa svojho gusta vyberie každý. Vinohradnícka oblasť Tokaj ponúka najrôznejšie možnosti trávenia voľného času. Medzi atrakcie oblasti patrí aj 12 metrov vysoká vyhliadková veža v tvare suda, kúpanie sa vo vínnych sudoch, ale aj cyklistika, pešia turistika či geocaching.

Zážitok, bez ktorého určite nesmiete odísť, je plavba loďou po rieke Bodrog. Plavba začína v prístave za obcou Viničky a preplaviť sa môžete až do Maďarska, či už do bližšieho mestečka Sárospatak s možnosťou návštevy miestneho hradu, alebo až do mestečka Tokaj, kde rieka Bodrog zaniká sútokom rieky Tisy.

Náš tip: Vyše tridsať kamenných portálov vás zavedie do historických tokajských vínnych pivničiek. Stredoveké pivnice z 15. storočia vyhĺbené do kameňa ukrývajú tekuté poklady domácich pestovateľov. Nájdete ich v obci Veľká Tŕňa.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk