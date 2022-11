Zdroj: Oriflame Doprajte sebe a svojim blízkym darčekové sady starostlivosti o pleť od Oriflame Vybrať nápadité vianočné darčeky býva každým rokom náročnejšie. Pozornosť, ktorá nikdy neurazí, je tá starostlivá. Vsaďte na prírodné ingrediencie, ktoré sú zapracované pomocou profesionálnej technológie do produktov NovAge a sú špeciálne vyvinuté tak, aby dokonale vyhovovali každému typu pleti. 24. november 2022 Tlačové správy

24. november 2022 Tlačové správy Doprajte sebe a svojim blízkym darčekové sady starostlivosti o pleť od Oriflame Vybrať nápadité vianočné darčeky býva každým rokom náročnejšie. Pozornosť, ktorá nikdy neurazí, je tá starostlivá. Vsaďte na prírodné ingrediencie, ktoré sú zapracované pomocou profesionálnej technológie do produktov NovAge a sú špeciálne vyvinuté tak, aby dokonale vyhovovali každému typu pleti.

Pustite si v utorok 29.11. prvý vianočný Oriflame live shopping, v ktorom sa budú Vera Wisterová, Veronika Kašáková a Lucia „Lussi“ Šenková venovať beauty témam a tiež prezradia svoje tipy na zaujímavé darčeky. Sledujte stream a pohodlne pri tom nakupujte do vlastného košíka. Ku každej objednávke uskutočnenej 29.11. dostanete darček v podobe pleťovej masky NovAge ProCeuticals. V priebehu live shoppingu sa budete môcť zapojiť do chatu a pýtať sa na všetko, čo vás zaujíma, zároveň tiež bude prebiehať súťaž o 3 balíčky. Vychutnajte si s nami príchod vianočnej atmosféry v utorok 29.11. od 18:00 hod., nájdete nás na homepage oriflame.sk.

NovAge Skinergise pre 20+ / pre okamžité zdokonalenie pleti a redukciu prvých známok starnutia

Kľúčom k najlepším výsledkom v boji proti procesu starnutia je nielen vhodná kombinácia produktov, ale tiež ich správna aplikácia a pravidelnosť. Rad NovAge Ski­nergise predsta­vuje prvé kompletné riešenie pre ošetrenie a oddialenie prvých známok starnutia. Vďaka unikátnej kombinácii biotechnológií je dokázané, že hneď povzbudzuje pleť na bunkovej úrovni a chráni ju pred každodennými agresormi. Klinické testy potvrdzujú, že pri dodržovaní kompletného rituálu dosiahnete najmenej 7× lepšie výsledky.

Zvýhodnená cena: 78,99 €

NovAge Ecollagen pre 30+ / pre okamžitú redukciu vrások až o 49 %

Doprajte si rituál starostlivosti podporujúci tvorbu kolagénu. Zredukujete tak vrásky a vaša pleť získa postupne mladistvejší vzhľad. Klinické testy dokázali, že pravidelné používanie radu NovAge Ecollagen Wrinkle Power okamžite vypĺňa vrásky a vďaka podpore hydratácie vyhladzuje pleť. Tá je potom hebká, rozžiarená a chránená pred vplyvmi prostredia. Základom je starostlivo vyčistená pleť, potom už len odhaľujte silu patentovanej technológie Tri-Peptide, nízko molekulárnej kyseliny hyalurónovej a výťažku z kmeňových buniek plesnivca. Pravidelným kompletným rituálom dosiahnete prinajmenšom 7× lepšie výsledky.

Zvýhodnená cena: 86,99 €

NovAge Ultimate Lift pre 40+ / podporuje pružnosť pleti o 70 %

V každom veku má pleť iné potreby. Rad NovAge Ultimate Lift predstavuje riešenie pre zrelšiu pleť, u ktorej obnovuje pružnosť a vracia pevnosť kontúram tváre. Patentovaná technológia AspartoLift v pokožke znovu aktivuje schopnosť tvorby kolagénu a elastínu, takže je potom hebká a sviežejšia. V spojení vedy a prírody je veľká sila, ktorú na maximum využijete len dodržovaním pravidelného kompletného rituálu starostlivosti o pleť. Potom sa môžete tešiť z lepších výsledkov najmenej o 7×.

Zvýhodnená cena: 92,99 €

NovAge Time Restore pre 50+ / pre zlepšenie pružnosti a vyživenia pleti

Aj zrelá pleť môže byť krásna a svieža, stačí k tomu len spojenie prírody, vedy a pravidelnej komplexnej starostlivosti. Presne to, čo ponúka rad NovAge Time Restore. Vďaka výťažkom z rastlinných kmeňových buniek a komplexu GenisteinSOY pre vás bude vek naozaj len číslo. Táto technologicky vyspelá starostlivosť zmierňuje vrásky, zanecháva pleť pružnú, bez pigmentových škvŕn a spevnenú s pevnými kontúrami tváre.

Zvýhodnená cena: 92,99 €

NovAge Skinrelief pre citlivú pokožku

Problematiku citlivej pokožky rieši stále viac ľudí, preto je tu rad NovAge Skinrelief, ktorý redukuje citlivosť pleti a zároveň bojuje proti jej starnutiu. Vďaka vyváženému pH a špeciálnym technológiám, v ktorých sa prepájajú prírodné zložky s vedeckými poznatkami, bude vaša pleť viditeľne pevnejšia, pružnejšia, upokojená a oveľa lepšie odolná voči vplyvom prostredia. Teraz už nemusíte robiť kompromisy medzi starostlivosťou o citlivú pleť a anti-aging procedúrami.

Zvýhodnená cena: 86,99 €

NovAge Brilliance pre rozjasnenie pleti

Správna starostlivosť o pleť a dôsledná UV ochrana je zároveň tou najlepšou prevenciou vzniku nejednotného tónu pleti a vzniku nechcených hyperpigmentácií. Rad NovAge Brilliance vašu pleť rozjasní, vyrovná tón pokožky, zredukuje nežiadúce pigmentové škvrny a vyhladí vrásky. Technológia Skin Tone Regulator prerušuje nadmernú tvorbu melanínu na bunkovej úrovni a tým bojuje s nepríjemným sfarbením pokožky. V kombinácií s ďalšími technológiami a prírodnými výťažkami dosiahnete skvelé výsledky už po 2 týždňoch pravidelného používania.

Zvýhodnená cena: 86,99 €

NovAge Men pre redukciu známok únavy a starnutia

Starostlivosť o pleť nie je len výsadou žien, mali by sa jej venovať aj muži. Preto bol rad NovAge Men vyvinutý špeciálne pre nich. Aj mužská pokožka čelí vplyvom prostredia a dráždi ju najmä časté holenie. Pravidelným používaním uceleného radu produktov dochádza k redukcii známok únavy a starnutia. Výsledkom je sviežejšia, hydratovaná a vyhladená pleť, ktorú ocení každý gentleman.

Zvýhodnená cena: 79,99 €

NovAge Proceuticals pre profesionálnu starostlivosť o pleť

Doprajte si tú najlepšiu profesionálnu starostlivosť o pleť z pohodlia domova. Produkty radu NovAge ProCeuticals doviedli vedci k takej dokonalosti, aby pôsobili na špecifické problémy pleti s rýchlo viditeľnými výsledkami. Začnite odstránením odumretých buniek pomocou pílingového roztoku so 6 % alfa hydroxykyselinou (AHA), ktorý zároveň podporí aj tvorbu nových buniek. Vašu pleť rozjasní intenzívna kúra s 10 % roztokom vitamínu C. Keď ju dokončíte, doprajte si pleťovú masku z biocelulózy obsahujúcu výťažky z rastlinných kmeňových buniek a vitamínom B3. Aplikácia 1× týždenne stačí, aby aknózna a citlivá pokožka získala prirodzenú ochranu. S maskou si výborne rozumejú spevňujúce multipeptidové ampulky. Sedemdenná kúra podporí tvorbu kolagénu, vaša pleť bude pevnejšia a vrásky zredukované. Problematiku pigmentových škvŕn, rozšírených pórov a jaziev po akné vyrieši retinolové sérum. Pleť krásne zjemní, len ho nie je vhodné kombinovať s vitamínom C. Koncentrácia látok v jednotlivých produktoch je natoľko silná, že je lepšie produkty používať postupne.

