12. jún 2020
Dovolenka v krajine pyramíd? Egypt otvorí niektoré pobrežné letoviská pre zahraničných turistov

Egypt uzavrel svoje letiská v marci v rámci protiepidemiologických opatrení, ktorých súčasťou bolo aj zatvorenie turistických lokalít.

Egypt od 1. júla otvorí niektoré svoje pobrežné letoviská pre zahraničných turistov. Zároveň povolí obnovenie časti medzinárodných letov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Obnovené pre turistov

Vo štvrtkovom vyhlásení egyptskej vlády sa uvádza, že pre turistov sa od 1. júla otvoria niektoré letoviská v oblastiach, ktoré sú najmenej zasiahnuté koronavírusovou pandémiou.

„Turistický ruch a lety do pobrežných miest s najnižšou úrovňou nákazy sa od júla obnovia,“ uviedol egyptský minister informácií Usáma Hajkal, ktorého citovala agentúra AFP.

Egypt uzavrel svoje letiská v marci v rámci protiepidemio­logických opatrení, ktorých súčasťou bolo aj zatvorenie turistických lokalít. Rozhodnutie o čiastočnom otvorení krajiny pre turistov prijala vláda napriek tomu, že od konca mája v Egypte každodenne pribúda viac ako 1000 nových prípadov infekcie.

Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa mohli obnoviť lety do egyptskej metropoly Káhira, kde evidujú najviac infikovaných.

Egyptské ministerstvo informácií vo štvrtok oznámilo predĺženie platného zákazu nočného vychádzania o ďalšie dva týždne. Zákaz bude platiť až do konca júna od 20.00 h do 04.00 h. Obchody môžu byť otvorené maximálne do 18.00 h, píše agentúra AFP.

V Egypte doposiaľ potvrdili 38 284 prípadov nákazy a 1342 úmrtí súvisiacich s novým druhom koronavírusu. Egyptskí lekári pred časom varovali, že miestne zdravotníctvo by mohlo celkom skolabovať, ak by došlo k rozsiahlemu rozšíreniu tohto vírusu (SARS CoV-2).

Uvidíme…

To, akými letmi sa v lete dostanú do Egypta aj dovolenkári zo Slovenska, zatiaľ nie je jasné. Voľný pohyb sa zatiaľ rozšíril o ďalších 16 krajín. Pôjde o Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island. Konzílium odborníkov ich označilo ako bezpečné krajiny. V utorok o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Voči týmto krajinám, ktorým sa otvoríme, otvárame akúkoľvek formu dopravu, uviedol premiér s tým, že sa obnoví aj letecká doprava.

Pri návrate z týchto 19 krajín občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a nemusia ani predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR naďalej odporúča necestovať do štátov, ktoré nepatria medzi 19 krajín, s ktorými Slovensko zaviedlo voľný pohyb a neobmedzený hraničný režim.

Dopravca Ryanair obnoví od 1. júla dvanásť pravidelných liniek z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave v rámci letného letového poriadku 2020. Letecká spoločnosť to oznámila vo štvrtok s tým, že Slováci budú môcť využiť lety do Bulharska, Grécka či na Cyprus.

Do bulharskej Sofie a z nej má od 15. júna v pláne lety dopravca Wizz Air. Do ostatných krajín, s ktorými sa aktuálne hranice otvoria, sa z Bratislavy pravidelnou leteckou dopravou v súčasnosti nelieta, pravidelné lety na Maltu má dopravca Ryanair v pláne od konca októbra.

