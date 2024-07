DRÁMA v obľúbenej destinácii: Pri Trogire vypukol lesný POŽIAR

Desiatky hasičov dostali vo štvrtok neskoro večer pod kontrolu lesný požiar, ktorý vypukol neďaleko vyhľadávaného chorvátskeho prímorského letoviska Trogir.

TASR o tom píše podľa agentúry AFP a chorvátskej verejnoprávnej stanice HRT.

Vyše 70 hasičom, ktorým pomáhali aj tri hasiace lietadlá, sa podarilo zabrániť, aby sa požiar rozšíril smerom k obývanej oblasti a hotelovému komplexu.

Hasičský zbor zároveň informoval, že do oblasti bolo vyslaných viac jednotiek, ktoré sa snažia požiar úplne zlikvidovať.

Požiar vypukol vo štvrtok podvečer v obci Seget Donji, pričom zachvátil rozsiahlu časť lesa neďaleko turistického kempu.

Chorvátsko, podobne ako aj zvyšok Balkánu, zažíva tento mesiac vlnu horúčav. Teploty tam prekračujú aj 37 stupňov Celzia.

Fire near Trogir, Croatia.

This is the second one on the same day. The vegetation here is dry, forests are full of dead, dry wood, and there are negative bureaucratic incentives to maintain them.

Add to that low quality, over-expensive garbage collection services, and you get a… pic.twitter.com/9iZLrzlI7N