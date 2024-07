Hrozná TRAGÉDIA vo Francúzsku: Pri požiari bytovky ZAHYNULO sedem ľudí

Sedem ľudí zahynulo pri požiari, ktorý vypukol v noci na štvrtok v obytnom dome vo francúzskom meste Nice.

Podľa polície mohlo byť príčinou požiaru podpaľačstvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Záchranári dostali hlásenie o požiari v štvrti Les Moulins približne o 2:30 h miestneho času (00:30 SELČ).

Prokurátor z Nice Damien Martinelli uviedol, že vyšetrovatelia skúmajú „kriminálnu“ príčinu požiaru.

„Na základe prvých dôkazov som začal s vyšetrovaním podpaľačstva, ktoré viedlo k úmrtiu,“ povedal novinárom na mieste činu.

Podľa záchranných zložiek došlo k prudkému požiaru bytu na siedmom poschodí budovy a v rámci troch záchranných akcií evakuovali desiatky ľudí. Traja obyvatelia budovy boli prevezení do nemocnice. Na likvidácii požiaru sa celkovo podieľalo 25 hasičských vozidiel a 72 hasičov.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

#France.#Tragedy in #Nice.A fire that broke out overnight in a residential building in a #workingclass neighborhood has killed seven people, and currently injured 4 others. The fire occurred in the working-class neighborhood of #LesMoulins. pic.twitter.com/BsYibV4CP2