1. jún 2024 ELA Magazín Cestovanie

DRAMATICKÝ návrat z Egypta: Lietadlo s českými turistami muselo NÚDZOVO pristáť

Mal to byť pokojný chartrový let, ktorým sa z dovolenky v Hurghade vracali do Prahy českí turisti. Museli však núdzovo pristáť na Rhodose.