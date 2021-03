Zdroj: TASR/Jakub Kotian Heger: Chceme, aby sa kríza vyriešila cez víkend, kontaktovali sme SaS Hnutie OĽANO chce, aby sa koaličná kríza vyriešila cez víkend. 26. marec 2021 Politika

Skonštatoval to vicepremiér Eduard Heger (OĽANO). Dodal, že kontaktoval SaS a plánuje sa s nimi v piatok stretnúť. Tvrdí, že nikomu nezabuchli dvere pri rokovaniach.

Chcú rozhodnúť cez víkend

Podávaním demisií sa podľa Hegera oslabuje chod štátu. Aby mohlo dôjsť k dohode, treba podľa neho urobiť ústupky a priniesť novú „zostavu“ prezidentke Zuzane Čaputovej.

„Nepovažujem za múdre postupne teraz dávať demisie, pretože tým oslabujeme chod štátu,“ odpovedal Heger na otázku, či je možné že premiér Igor Matovič (OĽANO) podá demisiu. Nepokladá za múdre, aby bol jeden minister „trojministrom“.

„Na to, aby prebehla dohoda, je potrebné si povedať, kto je schopný a ochotný čo pustiť, potom nastaviť novú zostavu a tú priniesť pani prezidentke,“ skonštatoval. Chce k tomu pristúpiť dôstojne. „Do konca víkendu by bol ten vytúžený cieľ,“ uviedol v súvislosti s koaličnými rokovaniami.

„Ak by táto otázka bola na stole, postavím sa jej čelom,“ reagoval Heger na otázku, či bude novým premiérom. „Nikomu sme nezabuchli dvere, my ostávame v koalícii. Vidíme, že niekto zabuchol dvere, ale my sme ich pred nikým nezabuchli,“ doplnil.

Stále chcú štvorkoalíciu

OĽANO vo štvrtok (25. 3.) rokovalo so stranou Za ľudí. Obe strany deklarujú snahu pokračovať vo štvorkoalícii. SaS zároveň vo štvrtok oznámila, že pozastavila svoju účasť v koalícii, kým premiér nepodá demisiu. Rokovania má podľa SaS viesť ten, koho prezidentka poverí zostavovaním novej vlády. Šéf SaS deklaroval pripravenosť svojej strany rokovať o štvorkoalícii, odmieta trojkoalíciu bez Za ľudí.

Matovičova vláda je v kríze, prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. SaS a Za ľudí vyzvali na rekonštrukciu vlády a výmenu premiéra.

Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil predčasné voľby, ak sa kríza nevyrieši do konca budúceho týždňa. Koaličné strany však predčasné voľby odmietajú. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra na demisiu.

Zdroj: TASR