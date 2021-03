Zdroj: TASR/Michal Svítok SVET O SLOVENSKU: Matovič sa konečne dočkal uznania za svoj nápad Medzinárodná vedecká štúdia ocenila prínos Matovičovej atómovky v podobe plošného testovania pri potláčaní Covid-19. Nie je to však posledné slovo. 25. marec 2021 MI Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/Michal Svítok

V týchto turbulentných dňoch táto správa Igora Matoviča určite poteší. Projekt plošného testovania obyvateľstva presadzoval ako svoj osobný nápad a chcel ho neustále opakovať.

Tím epidemiológa Martina Pavelku z Inštitútu zdravotných analýz v spolupráci s epidemiológmi z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny teraz predstavili štúdiu, ktorá potvrdzuje významný príspevok tejto akcie v boji proti vírusu. Bez sprievodných obmedzení pohybu a kontaktov by to však nefungovalo.

Pokles o 58%

Štúdia zverejnená v časopise Science uvádza, že jesenné plošné testovanie na Slovensku spolu s ďalšími obmedzeniami sociálneho kontaktu, ktoré už boli v platnosti, priniesli významné úspechy v boji s pandémiou.

„Sledovaná prevalencia vírusu poklesla o 58% v 55 okresoch v priebehu jedného týždňa…úspech tejto intervencie viedol k zníženiu až o 70% oproti stavu, kedy by sa netestovalo,“ uvádza Science.

Štúdia však nepotvrdila pôvodný sľub Igora Matoviča o tom, že modrý papierik s negatívnym výsledkom je vstupenka na slobodu a krajina sa bude môcť vyhnúť lockdownu. Vedci uvádzajú, že to fungovalo len v kombinácii s ostatnými protipandemickými opatreniami.

„Nedokážeme presne oddeliť vplyv ostatných obmedzení a plošného testovania. Ale ten druhý nástroj mal pravdepodobne podstatný efekt na sploštenie krivky pandémie na Slovensku,“ uvádzajú autori štúdie.

Ešte to chce čas

Vedci sa pozerali aj do zahraničia, kde tiež došlo k výraznému poklesu šírenia vírusu a to bez plošného testovania. Nikde to však v priebehu jedného týždňa nebolo také výrazné ako na Slovensku, kde bol pokles 58%.

„Napríklad mesačný lockdown vo Veľkej Británii v novembri priniesol zníženie šírenia Covid-19 o 30%,“ uvádza štúdia.

Ako je teda možné, že situácia na Slovensku sa napokon tak výrazne zhoršila? Na to presne vedci neodpovedajú. Z ich záverov je však možné vyvodiť, že slabinou bola napríklad nedostatočná izolácia pozitívnych osôb, čo autori štúdie označujú za základný predpoklad úspechu.

Napriek pozitívnemu hodnoteniu, autori štúdie uvádzajú, že plošné testovanie je mimoriadne náročná operácia, ktorú je nutné detailne posúdiť pred tým, ako by sa mala zopakovať v inej krajine.

Zdroj: Dnes24.sk