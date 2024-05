31. máj 2024 Rastislav Búgel Technológie EČV čakajú veľké ZMENY: Pribudne úplne nový druh! Toto bude striktne ZAKÁZANÉ Slovenskí vodiči sa musia pripraviť na zmeny tabuliek s EČV. Hoci si priplatíte, na tabuľky si nebudete môcť dať napísať čokoľvek.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák , TASR/AP

Ministerstvo navrhlo novelu zákona o cestnej premávke. Nachádza sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní a počíta sa, že by novela mala začať platiť od budúcoročného júla. Čo všetko sa má zmeniť?

Nový druh tabuliek

Jednou zo zmien bude zavedenie nového druhu dočasných tabuliek. Prevozné ŠPZ začínajúce na písmeno C a rovnako aj tie s písmenom M sa budú vydávať v tzv. jednorazovej podobe. Informuje o tom portál topspeed.sk. Prevozné EČV s písmenom C si teraz musia vodiči požičiavať a následne ich vracať. To je podľa rezortu komplikované.

Pri ešte neregistrovaných autách budú môcť vodiči získať jednorazové tabuľky. Budú mať časové obmedzenie platnosti a budú stáť 5 eur. Nebude potrebné ich vracať, len im prepadne platnosť. V prípade tohto nového druhu nebudú vyrobené z plechu. Vyrábať sa budú zo syntetického polyesteru.

Ďalšou zmenou bude vyhradenie tabuliek s EČV EL a EV čisto len pre elektrické autá. Už ich tak nedostanú plug-in hybridy.

Toto zakážu!

„Ministerstvo vnútra chce presnejšie definovať ŠPZ a slová, resp. spojenia písmen či symboly, ktoré po novom EČV nesmú obsahovať, pokiaľ vyjadrujú, alebo čo i len evokujú hanlivé výrazy, vulgarizmy či nevhodné slová,“ píše server.

Rezort chce rovnako aj zakázať propagáciu extrémistických skupín a hnutí. Tabuľky s EČV na želanie bude prísne posudzovať. Cieľom je, aby tabuľky nemohli ani len evokovať nevhodné výrazy.

„Záujem o voliteľné ŠPZ pritom výrazne narástol po minuloročných zmenách, keď sa štát rozhodol, že pri predaji automobilu už o pôvodné tabuľky EČV neprídete automaticky, ale pribudla možnosť si ich ponechať,“ uvádza topspeed.sk.

Foto: ilustračné

