31. máj 2023 Tlačové správy Efektivita a udržateľnosť v Amazone rastie aj vďaka vozíkom na Li-Ion batérie Spoločnosť Jungheinrich naďalej pokračuje v dodávaní vozíkov s lítium-iónovou batériou pre svojich klientov. Nedávnym dodaním šestnástich retrakov ETV 216i do skladu firmy Amazon v Lipsku dokonca dosiahla dôležitú hranicu 100-tisíc odovzdaných elektrických vozíkov, ktoré poháňa Li-Ion batéria.

V sklade Amazonu je v prevádzke okolo 140 ďalších elektrických vozíkov Jungheinrich.

„Ako priekopník elektromobility v skladoch sme boli prvým výrobcom, ktorý stavil na účinnú lítium-iónovú technológiu, a tým nadobro zmenil štandardy v našom odvetví," vysvetľuje člen predstavenstva spoločnosti Jungheinrich na predaj Christian Erlach, podľa ktorého sú dnes lítium-iónové batérie štandardným vybavením pre bezemisnú elektromobilitu skladu.

Vysoká energetická efektivita

Elektrické vysokozdvižné vozíky, ktorých motor poháňa Li-Ion batéria, sa vyznačujú najmä svojou energetickou efektivitou. V porovnaní s dieselovým vozíkom rovnakej výkonnostnej triedy vypúšťa takýto elektrický vozík po celú dobu svojej životnosti vrátane výroby menej ako polovicu emisií CO2.

Využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno emisie uhlíka znížiť podľa Christiana Erlacha dokonca až o 90 percent. Lítium-iónová technológia tak rozhodujúcim spôsobom prispieva k udržateľnejšej intralogistike. Všetko bolo odštartované ešte v roku 2011, kedy spoločnosť Jungheinrich bola vôbec prvým výrobcom na svete, ktorý uviedol na trh sériovo vyrábaný vozík s lítium-iónovou batériou.

Benefity Li-Ion batérií

Od roku 2011 sa stala lítium-iónová technológia vo svete manipulačnej techniky najrýchlejšie sa rozvíjajúcou batériovou technológiou určenou pre vozíky. Presviedča spoľahlivo vysokým výkonom, zníženou spotrebou energie, rýchlym nabíjaním, bezúdržbovosťou, ako aj dlhou životnosťou.

Spoločnosť Jungheinrich plánuje do roku 2025 dosiahnuť 70-percentný podiel lítium-iónových vozíkov vrátane aj lítium-iónových vysokozdvižných vozíkov na celkovom počte predaných vozíkov.

Nový priemyselný štandard

Čo sa týka vozíka ETV 216i, ktorý bol dodaný do skladu spoločnosti Amazon v Lipsku, tak ide o vozík radu Jungheinrich POWERLiNE. Vďaka koncepcii integrovaných lítium-iónových batérií stanovila firma opäť nový priemyselný štandard. Vozíky POWERLiNE totiž využívajú všetky výhody lítium-iónových batérií tak z pohľadu dizajnu, ako aj konštrukcie.

Elektrické vysokozdvižné vozíky ETV 216i sú kratšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie ako všetky ostatné vozíky pred nimi. Vďaka tomu tiež uvoľňujú presne to, čo je v sklade najcennejšie, a to jednoznačne priestor.

Ďalšou zvláštnosťou vozíkov POWERLiNE je, že až do okamihu dodania zákazníkovi sú úplne neutrálne z hľadiska uhlíkových emisií. Zabezpečuje sa to nielen mimoriadne udržateľnou a energeticky účinnou výrobou, ale aj certifikovanými opatreniami, ktorými sú kompenzované emisie, ktorým sa pri výrobe ešte nedá vyhnúť. Za týmto účelom spoločnosť Jungheinrich investuje do projektov v oblasti solárnej a veternej energie a biomasy.

