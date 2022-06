Zdroj: TASR/AP Európu potrápi vlna HORÚČAV: Teploty sa vyšplhajú cez +40 °C. Ako bude na tom Slovensko? Prvé tropické horúčavy zasiahli krajiny na juhu starého kontinentu o niečo skôr ako po minulé roky. 13. jún 2022 Správy Rôzne

13. jún 2022 Správy Rôzne Európu potrápi vlna HORÚČAV: Teploty sa vyšplhajú cez +40 °C. Ako bude na tom Slovensko? Prvé tropické horúčavy zasiahli krajiny na juhu starého kontinentu o niečo skôr ako po minulé roky.

Zdroj: TASR/AP

Španielsko zažíva najväčšiu predletnú vlnu horúčav za posledných najmenej 20 rokov, informovala agentúra Reuters. Kým v sobotu dosiahli teploty v mestách Sevilla a Córdoba 40 °C, v nedeľu by sa vlna horúčav mohla zintenzívniť a v niektorých častiach južného Španielska by mohli teploty vystúpiť až na 43 °C.

Privysoké teploty

Podľa španielskeho meteorologického ústavu prudký nárast teplôt spôsobil brázda teplého vzduchu zo severnej Afriky. Horúčavy by mohli vo veľkej časti Španielska trvať až do 15. júna, teda už šesť dní pred oficiálnym začiatkom leta, ktoré sa začne 21. júna.

Od konca budúceho týždňa sa očakáva vlna horúčav aj vo Francúzsku, kde sa takéto javy zvyčajne vyskytujú len uprostred leta.

Regióny, ktoré sú najviac vystavené vysokému riziku horúčav, sú na juhozápade a v strede krajiny, kde sa maximálne teploty priblížia k 34 až 38 °C. V Akvitánii a oblasti Stredozemného mora by mohli namerať miestami dokonca až okolo 40 °C.

„Tento rok sa vlny horúčav začali na juhu Európy o niečo skôr, než býva zvykom. Najhoršie je na tom Španielsko, Portugalsko, ale aj také Taliansko,“ informuje iMeteo.sk.

V priebehu nasledujúceho týždňa by sa vlna horúčav mala rozšíriť a zasiahnuť aj ďalšie európske krajiny. „V našich končinách by až tak horúco byť nemalo. Prvé predpovede na nasledujúci týždeň hovoria o maximálnych teplotách do +30 °C,“ dodáva iMeteo.sk.

Horúčavy trápia aj USA

Rekordnej vlne horúčav čelí aj USA. V nedeľu bolo pred nebezpečne vysokými teplotami varovaných viac ako 65 miliónov ľudí v celej krajine, a to od Kalifornie po Tennessee, približuje iMeteo.

V mnohých štátoch bolo vydané varovanie najvyššieho stupňa pred horúčavami. Upozornenie na nadmerné horúčavy bolo vydané napríklad pre San Antonio a Austin v Texase, Tulsu v Oklahome a Phoenix a Tucson v Arizone.

Medzi mestá, na ktoré sa vzťahujú výstrahy pred horúčavami, patria El Paso, Dallas a Houston v Texase a Oklahoma City, Kansas City, New Orleans a Nashville.

Teplota v Roswell v Novom Mexiku v sobotu dosiahla +43,8 °C, čím prekonala doterajší rekord z roku 2008. Na medzinárodnom letisku v Denveri namerali taktiež rekordnú teplotu +37,7 °C.

Údolie smrti ako v pekle

Kalifornské údolie smrti je považované za jedno z najhorúcejších miest na Zemi. V sobotu teplota vystúpila až na +50 °C, čím bol prekonaný doterajší rekord z 11. júna, keď v roku 1921 namerali +49,4 °C.

Historicky najvyššou teplotou v Údolí smrti je hodnota +56,7 °C, ktorá bola zaznamenaná v júli 1913. Táto teplota sa považuje za najvyššiu nameranú teplotu vzduchu na svete.

Rekordy padali aj v Palm Springs v Kalifornii, kde v sobotu teplota vystúpila na +45,5 °C.

„Podľa predpovedí viac ako 230 miliónov ľudí, teda viac ako 70 % obyvateľov južných oblastí krajiny, zažije v tomto týždni teploty nad +32,2 °C a viac. V USA sa za hranicu tepla považuje 90 stupňov Fahrenheita, teda teplota na úrovni +32,2 °C. Vyše 45 miliónov obyvateľov USA čakajú vysoké teploty,“ dodáva iMeteo.

Zdroj: TASR