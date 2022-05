Zdroj: YouTube.com/Večernji list Zamorené Chorvátsko! K medúzam pribudli ďalšie POTVORY, prekvapili aj odborníkov Našincov počas leta môže pri „slovenskom mori“ čakať nemilé prekvapenie. 15. máj 2022 ELA Magazín

Jadran je stále obľúbenou lokalitou mnohých Slovákov. Dovolenkári v Chorvátsku môžu toto leto zažiť nemilé prekvapenie v podobe medúz, o ktorých sme písali TU. Morskí biológovia zo Slovinska ohlasujú ich nezvyčajnú aktivitu na svojom území.

Zamorené pobrežie

Nie je to prvýkrát, čo obľúbená turistická destinácia s nepríjemným hmyzom v neznesiteľnom množstve bojuje. Rovnaký problém mali tamojší obyvatelia aj vlani a predvlani v podobe komárov, ktoré boli riadne premnožené.

Ďalším neduhom sú aktuálne kŕdle malých mušiek, ktoré zamorili pobrežie Chorvátska. Otravný hmyz pokryl pláže po celom pobreží Jadranu.

Profesorka Renata Bažok z Katedry poľnohospodárskej zoológie Agronomickej fakulty v Záhrebe potvrdila, že ide o vošky z čeľade Aphidoidea.

Večer sa dotieravý hmyz zhromažďuje pod lampami. Jeho množstvo prekvapilo aj odborníkov. Podľa nich za inváziu môže neobvykle mierna zima.

„Teraz vošky lietajú a hľadajú hostiteľa, teda rastliny, na ktorých by sa usadili. Vzhľadom na to, že sa živia množstvom rôznych rastlín, možno očakávať, že sa rozšíria. Nie sú pre človeka nebezpečné ani škodlivé. Len je to nepríjemné,“ cituje portál Index.hr profesorku Bažokovú.

