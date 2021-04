13 Galéria Zdroj: Moja srdcovka Oslávi sto rokov, na pandémiu nebola pripravená. Ako cukráreň musela rozmýšľať Moja Srdcovka je založená na dlhoročnej tradícii. Pandémia však aj jej priniesla nečakané časy, pre ktoré musela rozmýšľať inak ako doposiaľ. 26. apríl 2021 Kristína Nemcová Magazín

26. apríl 2021 Kristína Nemcová Magazín Oslávi sto rokov, na pandémiu nebola pripravená. Ako cukráreň musela rozmýšľať Moja Srdcovka je založená na dlhoročnej tradícii. Pandémia však aj jej priniesla nečakané časy, pre ktoré musela rozmýšľať inak ako doposiaľ.

Cukráreň Moja srdcovka je prevádzka s takmer storočnou tradíciou. Keď ju však v roku 1925 starý otec Hajrula zakladal, nevedel predpovedať, že jedného dňa sa bude potýkať s problémom menom koronavírus.

Ako predávať zákusky, keď je lockdown?

Cukráreň s prevádzkou uprostred Hviezdoslavovho námestia v Bratislave musela, ako aj iné gastro podniky, s príchodom koronavírusu zmeniť firemnú stratégiu a rozmýšľať, ako udržať chod firmy. Ako predávať zákusky, keď je zatvorené?

Na otázky nám odpovedali majitelia rodinnej firmy, Eren a Orhan Hajrulovci. „Pandémia spojená s koronavísom nás naučila predovšetkým trpezlivosti a nastaviť chod firmy tak, aby keď príde už čokoľvek nečakané, vieme, že prežijeme. Spojili sme sa s donáškovými službami a hoci sme sa báli, či si budú ľudia chcieť dať priniesť domov aj zákusky či koláče, veru chceli. Ukázalo sa, že v týchto časoch ľudia potrebujú sladké ešte viac, ako inokedy," vysvetľujú bratia.

Korona ukázala, na čom záleží

Bratia tvrdia, že si pandémiu vzali veľmi k srdcu a pomohla im uvedomiť si, na čom skutočne záleží. Aj vďaka nej sa náklady na obalové materiály pre donáškové služby zvýšili o stovky percent. Rozhodli sa nezaháľať a urobili kroky potrebné pre dobro planéty.

„Rozhodli sme sa naše prevádzky pretaviť viac do eko, pretože to je to, čo my aj svet okolo potrebuje. Korona nám ukázala, ako veľmi je zmena potrebná, svet je už unavený. BIO roztaviteľný plast, drevené lyžičky, papierové slamky, sklenená fľaša na cold brew. To je podľa nás cesta,“ vysvetlili.

Ceny zvyšovať nebudú, práve naopak

Podľa bratov sa najmä počas pandémie ukázalo, že do kvality surovín sa oplatí investovať, zákazníci si ju totiž zapamätali. Dovážať kvalitné suroviny z Talianska je často cenovo náročné, ale z dlhodobého hľadiska sa ukázalo, že si ich ľudia vedia doceniť.

Bratov sme sa tiež spýtali, či plánujú, ako väčšina prevádzok v gastre, zvyšovať ceny. „Nie. My ceny dokonca znižujeme, teraz konkrétne cenu zmrzliny. Chápeme, že ťažké to majú nielen podniky, ale aj bežní ľudia či rodiny. A o pôžitok z kvalitného gelata nechceme pripraviť nikoho," prekvapil Eren.

Museli sme začať rozmýšľať inak

Eren a Oran už dlhšie rozmýšľali nad zmenou, no korona ich donútila riešiť veci promptne. Nevyhli sa teda ani zmene povahy produktov. „Tiež sme sa rozhodli rozšíriť náš sortiment, aby bol dostupný naozaj pre každého, a to aj pre alergikov. Všetko pre vegánov, bezlakto, bezlepku. Možno aj to bola cesta, ako ľuďom nedovoliť obísť našu prevádzku," zasmiali sa.

Terasy prevádzkam zmenia deň

Vláda od 26. apríla povolila prevádzkam otvoriť terasy, čo majiteľov Mojej srdcovky veľmi potešilo. Podľa ich slov im prinavráti aspoň sčasti pocit normálneho chodu. „Počas korony sme ešte viac pochopili cenu zákazníka. Je nám ľúto, že veľa našich kolegov muselo zatvoriť prevádzky. A boli to dobré prevádzky. Dnes sa otvorili terasy a my už sa naozaj nevieme dočkať zákazníkov. A vieme, že aj oni niečoho dobrého, čo si môžu konečne vychutnať na našej terase," tešia sa Eren a Orhan Hajrulovci.

