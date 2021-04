Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Blížiaci sa máj, mesiac lásky, už teraz zapáli iskru! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 26. apríla - 2. mája? 25. apríl 2021 Magazín

25. apríl 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Blížiaci sa máj, mesiac lásky, už teraz zapáli iskru! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 26. apríla - 2. mája?

Baran

V priebehu tohto celého pracovného týždňa sa nebudete cítiť v pohode. Budete hlavne depresívni a úplne bez nálady. Toto všetko bude mať, bohužiaľ, negatívny dopad ako na vaše pracovné výkony, tak ja na vaše výsledky. Snažte sa udržať si vnútorný pokoj a rovnováhu. Je to dôležité aj preto, lebo v súkromí budete mať tendencie vybíjať si vašu frustráciu na vašich partneroch, ktorí za nič nemôžu. Naopak, máte v nich maximálnu oporu a istotu vo všetkom, ale pre všetky tieto vaše negatívne pocity sa môže stať, že to nebudete schopní vidieť a oceniť.

Býk

Aj v tomto týždni sa na vašom pracovisku budete cítiť príjemne a spokojní, pretože ešte stále sa veziete na vlne úspechov v každej aktivite, ktorá je spojená s vašou profesiou. Na to, aby ste dosiahli úspech, nebudete musieť vynaložiť skoro žiadnu energiu. Proste to ide tak nejako samo od seba, ani neviete ako. Aj v osobnom živote či rodinnom a partnerskom spolužití sa nebudete mať na čo sťažovať. V priebehu týchto dní totiž vaše vzájomné vzťahy ovláda harmónia a vzájomná spolupatričnosť. Tak si to všetko pekne a postupne vychutnajte.

Blíženci

Čo viac si môžete priať ako to, že na čo vo vašom zamestnaní siahnete, sa vám darí meniť na úspech a finančné zisky. Uznanie za vaše dosahované výsledky vám otvorene prejavujú ako vaši spolupracovníci, tak aj nadriadení. Váš postup na kariérnom rebríčku máte istý. Ak ste mali čo len najmenšie pochybnosti o úprimnosti vašich partnerov smerom k vašej osobe, tak v priebehu týchto dní si to budete môcť overiť bez toho, že by ste pre to niečo museli urobiť. Sami od seba vám dokážu, ako veľmi ste pre nich dôležitý a nenahraditeľný. Mali by ste urobiť to isté.

Rak

V pondelok sa na pracovisku snažte neriešiť žiadne dôležité záležitosti. Proste vám to nebude vychádzať. Ale už od utorka až do piatku sa situácia zmení vo váš prospech, takže aj to čo ste zameškali stíhate úspešne zvládnuť. V oblasti, ktorá je pre vaše znamenie nesmierne dôležitou súčasťou – rodina, sa môžete tešiť z krásnych a príjemných spoločných zážitkov, ktoré ešte viac utužia vaše vzájomné vzťahy. Preto by bolo od vás milé, ak by ste vašich blízkych cez víkend prekvapili niečím, čo by ich potešilo. Napríklad im uvarte niečo čo majú radi.

Lev

Minulý pracovný týždeň bol jednoznačne váš v každej oblasti vašich aktivít. A inak to nebude ani v tomto. Môžete investovať vaše financie, môžete uzatvárať dôležité obchodné dohody, môžete začať riešiť vážne pracovné úlohy. Všetko vám prináša úspech a uznanie, takže môžete rátať s tým, že aj polepšíte aj v rámci vašej doterajšej pozície, ktorú zastávate. V oblasti citov a lásky vás budú hviezdy podporovať v pondelok, piatok a počas celého víkendu bez ohľadu na to, či ste v stabilných vzťahoch, alebo začínajúcich. Aj vy nezadaní máte v tieto dni šancu spoznať niekoho, do koho sa zamilujete.

Panna

Aj v priebehu týchto dní budete doslova na samom vrchole blaha, pretože tak ako v minulom, tak aj v tomto týždni budete vo vašom zamestnaní neprekonateľní a nedostihnuteľní. Budete totiž dosahovať najlepšie pracovné výsledky zo všetkých vašich spolupracovníkov. V partnerskom spolužití je možné, že ste mali o vašich polovičkách určité pochybnosti, ale počas tohto týždňa sa presvedčíte, že neboli na mieste. Naopak, bez toho, aby ste ich o niečo požiadali, vás presvedčia o ich absolútnej oddanosti a úprimnej láske k vám. Preto by bolo aj od vás správne, ak by ste to isté urobili aj vy.

Váhy

V zamestnaní patríte k lídrom. Vaše pracovné povinnosti, ktoré vám vaši nadriadení na tieto dni naplánovali, si plníte na viac ako sto percent bez toho, že by ste sa museli nejako zvlášť snažiť, čím si zároveň vašu pozíciu nielen že posilňujete, ale môžete očakávať postup na kariérnom rebríčku. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote ste na vrchole blaha, pretože vaše vzťahy či už s partnermi, alebo ďalšími rodinnými príslušníkmi, si v tomto týždni upevňujete. Naplánujte si preto na tento víkend spoločné aktivity. Určite nikto nebude proti.

Škorpión

Konečne po ozaj dlhom čase sa aj vášmu znameniu otočila karta a vy si budete môcť v priebehu tohto týždňa vynahradiť na pracovisku všetko to, čo ste museli odkladať, pretože okolo vás boli iné situácie, prekážky a problémy, ktoré vás brzdili. Pripravte sa iba na úspech, uznanie a, samozrejme, aj na pokračovanie v dobrých finančných ziskoch. V súkromí bude počas týchto dní pokoj, iba vo štvrtok v oblasti partnerského spolužitia budete musieť čeliť menším vzájomným nedorozumeniam, ale už v piatok si to spoločne vynahradíte. V tento deň to bude medzi vami iskriť, ale príjemne a vášnivo.

Strelec

Ak patríte k tým, čo sa snažíte v zamestnaní dosiahnuť kariérny postup, tak potom sa v tomto týždni snažte. Máte ho na dosah. Taktiež aj vy čo podnikáte sa môžete tešiť. Bude sa vám dariť uzatvárať pre vás veľmi výhodne obchodné dohody a zmluvy, ktoré vám zaručujú vynikajúce finančné zisky. V partnerskom spolužití pozor hneď v pondelok na menšie hádky, ale od piatku a v priebehu celého víkendu si budete užívať veľa romantiky a lásky. Vy nezadaní, ak budete chcieť, tento stav môžete zmeniť.

Kozorožec

Máte pred sebou pracovne ďalší ťažký týždeň. Nie ste totiž schopní sa sústrediť na vaše povinnosti a k tomu všetkému sa cítite unavení. Žeby jarná únava? A aby toho nebolo málo, tak aj z finančného hľadiska to nebude nič moc. Budú vám chýbať peniaze. V osobnom živote sa v pondelok nevyhnete výmenám názorov medzi vami a vašimi rodinnými príslušníkmi. Zostávajúce dni už budú fajn a pokojné. Nadchádzajúci víkend si rezervujte pre seba. Doprajte si dostatok odpočinku pri niečom, čo vám robí radosť.

Vodnár

Na pracovisku počas týchto dní očakávajte zmeny, ktoré nebudú pre vás dvakrát príjemné. K tomu všetkému sa pridajú stres a celková nervozita, ktoré sa odzrkadľujú aj na vašich výkonoch a výsledkoch. Našťastie sa vo vašom osobnom živote nebudete musieť zaoberať ničím nepríjemným. Vaša celá rodina sa vám dokonca snaží medzi sebou vytvoriť pre vás príjemnú atmosféru, v ktorej by ste si mohli odpočinúť, ale nebude sa vám to dariť, pretože nebudete schopní prestať myslieť na všetky tie pracovné starosti, ktoré nastali.

Ryby

Ani vo vašom prípade sa nebudete môcť cítiť príjemne pokiaľ ide o vaše pracovné záležitosti. S každou, teda aj s tou najľahšou úlohou sa natrápite, kým ju dokážete vyriešiť. Nesnažte sa preto za každú cenu prepínať vaše sily. Išli by ste iba hlavou proti múru a bolo by to ešte horšie. Zamerajte vašu energiu a pozornosť na vašich partnerov, ktorí sa vám snažia pomáhať a podporujú vás vo všetkom. Mali by ste sa mi za ich ochotu nejako revanšovať a na to môžete využiť nadchádzajúci víkend.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk