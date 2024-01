24. január 2024 Politika Expremiér Ódor je späť! Povedie kandidátku PS do EUROVOLIEB Kandidátku PS do eurovolieb povedie bývalý premiér Ľudovít Ódor.

Kandidátnu listinu Progresívneho Slovenska (PS) do tohtoročných eurovolieb povedie expremiér Ľudovít Ódor. Informoval o tom líder hnutia Michal Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii.

Dôležitosť členstva v EÚ

„Neplánoval som tu byť, no v zásade sa mi ťažko pozerá z domu na to, ako táto vláda unáša celé Slovensko absolútne nesprávnym smerom,“ skonštatoval bývalý predseda vlády. Po eurovoľbách sa rozhodne, či do hnutia vstúpi.

V kampani bude podľa jeho slov potrebné vysvetľovať ľuďom dôležitosť nášho členstva v Európskej únii (EÚ).

„Pre mňa je úplne kľúčové sfunkčniť rozhodovacie mechanizmy v EÚ, hovoriť viac o tom, ako rozširovať EÚ, ako dávať priestor pre všetky prodemokratické sily a ako urobiť eurozónu odolnejšou,“ poznamenal.

Ďalšie mená oznámia neskôr

Šimečka si váži, že Ódor jeho ponuku prijal a stal sa súčasťou zápasu o budúcnosť Slovenska. Ďalšie mená kandidátky do eurovolieb plánuje oznámiť neskôr, na samostatnej tlačovej konferencii.

„V tejto chvíli môžem potvrdiť, že jej súčasťou a na popredných miesto budú aj naši súčasní europoslanci, teda Martin Hojsík a Michal Wiezik,“ dodal Šimečka.

Ódor sa stane tiež súčasťou širšieho a dlhodobého politického projektu PS. Bude pôsobiť ako predseda správnej rady progresívneho inštitútu, kde sa bude podieľať na tvorbe programu PS.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook.com/Miroslav Radačovský • predseda strany Slovenský Patriot a europoslanec

Zdroj: TASR