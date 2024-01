Fico pricestoval do Užhorodu: Rokuje s ukrajinským premiérom, VIDEO

Slovenský premiér Robert Fico sa v stredu v Užhorode stretol s predsedom ukrajinskej vlády Denysom Šmyhaľom.

Ukrajinský premiér o začiatku rozhovorov informoval na sociálnej sieti, píše TASR.

Šmyhaľ uviedol, že na programe rozhovorov sú bilaterálne vzťahy Ukrajiny a Slovenska, ako aj podpora pre európske iniciatívy.

„Očakávame konštruktívny a praktický dialóg,“ dodal.

„Pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, tak my ich rešpektujeme, ale musia plniť podmienky,“ povedal.

Today we are meeting with the Slovakian Prime Minister Robert Fico in Uzhhorod. Our bilateral relations and support for European initiatives are on the agenda. We focus on constructive and practical dialogue. _______ Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром… pic.twitter.com/rlOQc33e1B

Despite some differences of opinion, we intend to develop a policy of "new pragmatism" with the Slovakian government that will benefit both states.

I am sure that today's meeting with Prime Minister Robert Fico will open a new page in our relations.

_________

Попри розбіжності,… pic.twitter.com/nSGc2W1SUn