23. október 2021 han Šport FANTASTICKÁ Vlhová potvrdila kvality: V prvých pretekoch sezóny skončila TRETIA! FOTO Vydarený štart. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vstúpila v sobotu do novej sezóny Svetového pohára tretím miestom v obrovskom slalome.

V rakúskom Söldene vyhrala Američanka Mikaela Shiffrinová, svoju veľkú súperku odstavila o 1,30 s. Druhá skončila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (0,14 s).

Prvé kolo

Po 1. kole Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, celková víťazka SP strácala 81 stotín sekundy a s číslom 17 ju na piatu pozíciu odsunula domáca Stephanie Brunnerová a s 23-kou Kanaďanka Valerie Grenierová. Druhé kolo bolo na programe od 13.15 h.

Preteky odštartovali za optimálnych slnečných podmienok a na trati, ktorú americký tréner „našil“ na čistý a vyvážený štýl svojej zverenky Mikaely Shiffrinovej. A najúspešnejšia pretekárka epochy s číslom jeden naozaj určila súťažné parametre, išla bez viditeľného zaváhania, kým nasledujúce talianske súperky robili chyby a víťazka malého glóbusu Marta Bassinová dokonca vypadla.

Až Gutová-Behramiová, ktorá tiež vyznáva čistotu techniky, šla so Shiffrinovou takmer identickú jazdu na oboch medzičasoch, v cieli mala 2 stotiny navrch.

Šťastná sedmička

Petra Vlhová vyrazila so sedmičkou na kombinéze a spravila v prejazde do strmej časti chybu, ktorú však bleskovo skorigovala. Pomerne veľa, až 25 stotín, stratila už v úvode, kde nemohla naplno uplatniť svoju silu a agresivitu, to sa jej čiastočne podarilo až v druhej časti svahu. Na priebežné pódium to však nestačilo.

„Na začiatok to nebolo zlé, mala som na niektorých úsekoch problémy s rovnováhou, dávalo ma to dopredu-dozadu. Musím si na to dať v druhom kole pozor. Trať bola postavená dobre, je pekná, podmienky sú fajn, až na zmena slnka a tieňa. Keď prechádzame slnka do tieňa, musíme sa nejaké dve sekundy prispôsobovať, lebo to ideme v podstate naslepo. Dúfam, že v druhej jazde to už bude celé na slnku a ja sa budem snažiť moju pozíciu vylepšiť,“ povedala v cieľových priestoroch do kamier RTVS Vlhová, ktorá mala pódium vo výhľade 27 stotín.

Vyšlo to!

Útok Liptáčky zo šiesteho miesta na pódiové umiestnenie vyšiel. Petra sa v druhom kole prepracovala o tri priečky dopredu a napokon sa po 45-krát v kariére Svetového pohára dostala na pódium.

Slovenská zjazdárka sa do druhej jazdy pustila razantne a na prvom medzičase bola v ohromnom predstihu. Hoci ani v ďalších úsekoch výrazne nechybovala, postupne náskok strácala, aj pod vplyvom difúzneho svetla a zhoršujúceho sa povrchu. To sa potvrdilo aj v jazdách domácich spolufavoritiek a pred jazdami dvoch suveréniek mala Slovenka isté stupne víťaziek.

Obe hviezdy prvého kola svoje pozície nepustili, akurát si ich po dramatickom priebehu vymenili a Shiffrinová slávila úctyhodné jubileum. Vo veku 26 rokov má Vlhovej vrstovníčka ešte množstvo perspektív, napríklad absolútny rekord Švéda Ingemara Stenmarka (86 víťazstiev v pretekoch SP).

