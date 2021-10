Zdroj: Facebook.com/Tomáš Šudík , Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS Poslanec z OĽANO chce legalizovať prostitúciu! Danko na to: Sú šialení, Boh nás varuj! Prostitútky budú živnostníčky? Nie, to nie je vtip. S takýmto nápadom prišiel člen poslaneckého klubu OĽaNO Tomáš Šudík. Reakcia šéfa národniarov (SNS) Andreja Danka nenechala na seba dlho čakať. 22. október 2021 han Politika

22. október 2021 han Politika Poslanec z OĽANO chce legalizovať prostitúciu! Danko na to: Sú šialení, Boh nás varuj! Prostitútky budú živnostníčky? Nie, to nie je vtip. S takýmto nápadom prišiel člen poslaneckého klubu OĽaNO Tomáš Šudík. Reakcia šéfa národniarov (SNS) Andreja Danka nenechala na seba dlho čakať.

Budú sa politici zaoberať najstarším remeslom aj v zmysle zákona? Poslanec Šudík sa pre TV JOJ vyjadril tak, že sa pokúsi o legalizáciu prostitúcie.

Jeho návrh je, aby sa k ženám, ktoré poskytujú sexuálne služby, pristupovalo takisto ako k bežným živnostníčkam.

Ako uviedol portál noviny.sk, takéto ženy by si viedli účtovníctvo takou istou formou, ako to robia kaderníčky alebo manikérky. Dokonca by zákazníkom vydávali pokladničné bločky a mali by cenník.

„Každý vie, že nelegálna prostitúcia je problém, ale nikto ho nerieši,“ prehlásil Tomáš Šudík z OĽANO.

Mali by výhody

Poslanec urobil k svojmu nápadu aj anketu na sociálnej sieti, kde sa stretol s nevôľou mužov. „Proti boli najmä muži. Ženy boli za,“ priznal Šudík, ktorý vo svojom zámere vidí boj s nelegálnou prostitúciou. Zaujímavý je hlavne jeho pohľad na výhody, ktoré by ženy zaoberajúce sa najstarším remeslom mali mať.

„Prostitútky by sa mali právo obrátiť nielen na políciu, ale mali by hradené každomesačné vyšetrenie lekárom,“ kontroval Šudík, ktorý chce svoje návrhy prebrať s ultrakonzer­vatívnymi kolegami z OĽANO. Hlavne však z Kresťanskou úniou, ktorej velí Anna Záborská.

Postoj Danka

Líder mimoparlamentnej strany SNS sa prostredníctvom Facebooku na túto tému vyjadril takto: „Neviete, kto to je? Tomáš Šudík. Je to poslanec OĽaNO. Je to jeden z mnohých Matovičových zázrakov, ktoré sa dostali do parlamentu. Takéto esá má poslancov. Šudíkov nápad je zlegalizovať prostitúciu. Tvrdí, že sa na neho obracia mnoho sexuálnych pracovníčok.“

Andrej Danko si neodpustil ani štipľavú poznámku: „Čo dodať, géniovia prišli do parlamentu. Boh nás varuj, ak títo ešte dva roky budú ovládať Slovensko. Oni sú naozaj šialení, ako keby sme nemali iné starosti.“

Krajinou, kde má prostitúcia svoje miesto aj v zákone, je napríklad Holandsko. Sexuálne pracovníčky sa musia zaregistrovať v miestnej obchodnej komore a platiť daň z príjmu.

FOTO: ilustračné

