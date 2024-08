Fanúšikovia sú ZDRVENÍ: Zomrela hviezda Star Treku! Herečka prehrala boj s rakovinou

V pondelok 5. augusta zomrela americká herečka s japonskými koreňmi Patti Yasutake. Vo veku 70 rokov prehrala náročný boj so zákernou rakovinou.

Ako píše Deadline, herečka naposledy vydýchla pokojne obklopená priateľmi a rodinou. Pre server to potvrdil herečkin manažér a priateľ Kyle Fritz

„Patti bola moja prvá klientka, keď som pred viac ako 30 rokmi začínal. Užili sme si každý deň, keď sme spolu pracovali, a bude mi chýbať jej duchovný talent a húževnatosť, ale predovšetkým jej priateľstvo," povedal Fritz.

Herečku najviac preslávila postava Alyssy Ogawy v legendárnom sci-fi seriáli Star Trek: Next Generation. Túto postavu si neskôr zopakovala aj v Star Trek Generations.

Počas svojho života sa predstavila v množstve filmov a seriálov. Naposledy ju mohli diváci vidieť v komediálno-dramatickej televíznej sérii Beef od Netflixu.

I shall miss nurse Ogawa😢. Down below she also appeared in the movies "Star Trek VII: Generations" (1994) & "Star Trek VIII: First Contact" (1996). Trivia💡: there are three uniform designs featured in the two pics combined. RIP Patti Yasutake. #RecurringCharacter #StarTrek https://t.co/t4hM12zoil pic.twitter.com/5B4Y5BfNO8