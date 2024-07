Herca z Pirátov z Karibiku ZABIL žralok! Zdrvenej vdove poslal ODKAZ aj Johnny Depp

Tamayo Perry bol profesionálny plavčík a profesionálny surfer. Slovákom bol známy aj vďaka filmu Piráti z Karibiku, v ktorom si v roku 2011 zahral po boku hviezdneho Johnnyho Deppa.

Koncom júna však svetom obletela tragická správa. Tamayo Perry zomrel po útoku žraloka počas surfovania na havajskom ostrove Oahu.

Telo 49-ročného muža, ktorý ako plavčík pracoval pre havajskú záchrannú službu od júla 2016, dopravili na breh plavčíci na vodnom skútri.

Johnny Depp pred niekoľkými dňami zdieľal v príbehoch na Instagrame čiernobielu fotku Perryho a jeho manželky Emilie, na ktorej boli oblečení v neoprénoch so surfami v rukách.

„Aj keď to bolo už pred niekoľkými rokmi, na Tamaya si dobre pamätám. Krásny muž s obrovským srdcom a chuťou do života. Emilia, posielam ti všetku moju lásku a silu. Si v mojich myšlienkach. S láskou, Johnny,“ poslal vdove odkaz svetoznámy herec.

Johnny Depp k príspevku pridal aj odkaz na zbierku, ktorú založila Perryho rodina. Zatiaľ sa v nej podarilo vyzbierať viac ako 118-tisíc dolárov.

„Vaša štedrosť je veľmi dojímavá. Tieto prostriedky budú použité na podporu Emilie, ktorá sa bude musieť zaobísť bez Tamaya, jej manžela a priateľa,“ uviedli autori zbierky.

