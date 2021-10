Zdroj: pixabay.com Favoriti Premier League z pohľadu stávkových kancelárií Sezóna Premier League 2021/2022 je v plnom prúde a po reprezentačnej pauze bude pokračovať svojím 8. kolom. Do konca súťaže teda chýba odohrať stále 31 duelov. Fanúšikovia sa môžu ešte určite tešiť na dych vyrážajúce zápasy v boji o titul do posledného kola. 15. október 2021 Tlačové správy

15. október 2021 Tlačové správy Favoriti Premier League z pohľadu stávkových kancelárií Sezóna Premier League 2021/2022 je v plnom prúde a po reprezentačnej pauze bude pokračovať svojím 8. kolom. Do konca súťaže teda chýba odohrať stále 31 duelov. Fanúšikovia sa môžu ešte určite tešiť na dych vyrážajúce zápasy v boji o titul do posledného kola.

Ak hľadáte spôsob, ako si spestriť zápasy ostrovného futbalu do konca sezóny, navštívte stránku bonusovekody.cz a využite ktorýkoľvek bonus od vašich obľúbených stávkových kancelárií. Skúste svoje šťastie na vášho favorita. Poďme sa teda pozrieť na to, koho favorizujú stávkové kancelárie v boji za vytúženým titulom Anglicka.

Koho favorizujú stávkové kancelárie na víťaza Premier League

Ostrovný futbal, a to konkrétne Premier League, patrí medzi najsledovanejšiu futbalovú súťaž medzi fanúšikmi. Pôsobia v nej najlepší hráči sveta, tímy sú vyrovnané, každý môže poraziť každého, o každý bod sa bojuje do posledných minút zápasu a o titul až do posledného kola súťaže.

Premier League odštartovala 13. augusta 2021 svojím 1. kolom a po októbrovej reprezentačnej pauze bude pokračovať už 8. kolom. Stávkové kancelárie pravidelne vypisujú krátkodobé stávky na jednotlivé zápasy. Medzi veľmi tipované možnosti patrí, že obidva tímy dajú gól, tipy na to, kto sa presadí v zápase alebo koľko gólov padne dokopy, rôzne handicapy, hlavne keď hrajú veľkokluby proti nováčikom ligy. Samozrejme nemôžu chýbať ani dlhodobé stávky na celkového víťaza. Stávkové kancelárie, ako Tipsport, Fortuna, Synottip, ale aj Chance sa zhodli na víťazovi, za ktorého si zvolili Man City s kurzom 1,9. Ako druhého potenciálneho víťaza favorizujú Chelsea FC s kurzami okolo 3,5 a za tretieho favorita určili Liverpool FC s kurzami okolo 5,5. Čiernym koňom všetkých stávkových kancelárií je Manchester Utd. Pre tipérov môže byť zaujímavé využiť bonusy so stávkou u stávkoviek Sazka alebo Synottip, veď práve napr. Synottip verí na víťazstvo Manchestru Utd. s kurzom 16,3. Medzi štvrtým a piatym potenciálnym víťazom je dosť veľký kurzový rozdiel, stávkové kancelárie veria menej Arsenalu, Tottenhamu, West Hamu a Evertonu. Tipéri majú naozaj veľmi širokú škálu stávok, z ktorej si môžu vyberať a ešte keď sa k tomu pridajú bonusové kódy o spestrenie futbalových zápasov je postarané.

Kto je favorit medzi fanúšikmi

Z pohľadu fanúšikov sa favoriti na zisk titulu Premier League môžu líšiť od stávkových kancelárií, pretože každý fanúšik drží palce svojmu obľúbenému tímu. Podľa fanúšikov majú najväčší potenciál na zisk titulu hráči londýnskej Chelsea FC a hneď tesne za nimi veria Manchestru City. O tretiu priečku sa delí Liverpool s Manchestrom United. S ostatnými klubmi, ako Everton, Tottenham alebo Arsenal, sa vôbec nepočíta a fanúšikovia si skôr myslia, že tieto tímy budú bojovať o 4. alebo 5. Miesto. Príjemným prekvapením ligy sú momentálne Brighton a Brentford avšak výhra jedného z nich by určite šokovala celý futbalový svet. Nechajme sa ale prekvapiť.

Chelsea FC

,,The Blues” patria medzi najväčšieho favorita. Víťaz minuloročnej edície Ligy majstrov udržal pokope víťazný tím a dokonca sa mu podarilo výrazne posilniť, lebo do tímu prišli útočník Lukaku a záložník Niguez. Tréner Tuchel pracuje s veľmi talentovaným mužstvom a má najväčšiu variabilitu, keďže na každý post má náhradníka približne s rovnakou kvalitou. Po siedmich kolách si zabezpečili prvé miesto o bod pred Liverpoolom FC. Momentálne majú bilanciu 5 víťazstiev, 1 remízu a 1 prehru s najlepším gólovým rozdielom +12.

Manchester City

Víťaz minulého roka ,,The Citizens” sa určite pokúsia spraviť všetko preto, aby dokázali obhájiť titul. Bude to veľký boj až dokonca. Tím sa posilnil o Grealisha, ktorý sa stal okamžite hráčom základnej 11 trénera Guardiolu. Obranné rady vyzerajú solídne, spolu s Chelsea dostali najmenej gólov, zatiaľ len 3. Podstatné bude, aby si udržali zdravých svojich kľúčových hráčov, ako sú De Bruyne, Gundogan, Silva a Foden. Dôležitým článkom základnej 11 je aj defenzívny záložník Rodri, pretože ak by došlo k jeho zraneniu, pre samotného Fernandinha by bolo fyzicky náročné odohrať zvyšok sezóny PL, ale aj zápasy Ligy majstrov. Momentálne sa tím nachádza na 3. priečke s bilanciou 4 víťazstvá, 2 remízy a 1 prehra.

Liverpool FC

,,The Reds” cez letné prestupové obdobie neboli veľmi aktívni a káder posilnil iba obranca Konaté a tréner Klopp sa skôr snaží využívať hráčov z domácej akadémie. Tím je spolu zohratý a ich domáci štadión je neporaziteľnou baštou, avšak mohli sme sledovať, ako sa tím trápil, keď pre zranenie vypadol Van Dijk. Preto ak z tímu vypadnú naraz viacerí kľúčoví hráči, tréner bude mať problém nahradiť ich. Výbornú formu si drží Salah, ktorý dal v 7 zápasoch 6 gólov. Mužstvo treba určite vyzdvihnúť, pretože je to jediný tím PL, ktorý ešte v tejto sezóne neprehral. Momentálne sa drží na 2. priečke s bilanciou 4 víťazstvá, 3 remízy a zo všetkých mužstiev strelil najviac gólov až 17.

Manchester United

,,The Red Devils” čakajú na víťazstvo v PL už od sezóny 2010/2011 a fanúšikovia veria, že práve táto sezóna by mohla byť tou, kedy získajú svoj 21. titul tejto prestížnej ligy. Tím sa cez leto posilnil o veľmi zaujímavé mená, treba spomenúť obrancu Varana alebo kreatívneho krídelníka Sancha. Najviac však rezonoval v médiách návrat Cristiana Ronalda, ktorý sa okamžite zaradil do základnej jedenástky a predstavil sa gólovo hneď vo svojom prvom zápase. Momentálne má na konte 3 góly zo 4 zápasov. Avšak je dôležité, aby tím nebol závislý len na ňom a aby ho potiahli aj Fernandes, Pogba a hlavne defenzíva. Momentálne mužstvu patrí 4. priečka s bilanciou 4 víťazstvá, 2 remízy a 1 prehra. Do konca ligy ešte zostáva 31 kôl, preto United ešte stále môžu zamiešať karty.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: sazkovekancelare.cz