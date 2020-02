12. február 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Fialková v tom má jasno: Zo šampionátu chce priniesť TOTO!

Zajtra to vypukne! Odštartuje totiž vrchol biatlonovej sezóny, ktorým sú majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve. Chýbať na nich nebudú ani Slováci. Najväčším želiezkom v ohni je Paulína Fialková.

Zdroj: TASR

Najväčšia pozornosť sa sústredí na Paulínu Fialkovú, ktorá by sa chcela prvýkrát v kariére na svetovom šampionáte dostať na stupne víťazov.

Kto bude reprezentovať SR?

Slováci sa predstavia na MS v rovnakej zostave ako štartujú v prebiehajúcej sezóne na pretekoch Svetového pohára. Medzi ženami budú bojovať Paulína a Ivona Fialkové, Terézia Poliaková a Veronika Machyniaková, z mužov sú to Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Michal Šima a Šimon Bartko. Slováci sa predstavia aj v mixoch, i keď ešte nie je známe ich presné zloženie, a klasických štafetách.

Má tie najvyššie ciele

Po vlaňajšej prelomovej sezóne, keď sa postavila šesťkrát na pódium v SP jej tesne ušla medaila na svetovom šampionáte v Östersunde. Vo vytrvalostných pretekoch skončila na 5. priečke, pričom na bronz jej chýbalo 13,0 sekundy a na zlato 45,5 s. V prebiehajúcej sezóne sa jej až tak výsledkovo nedarilo, ovplyvnilo to aj zranenie z úvodu sezóny, ale postupne sa však dostala do formy, v Hochfilzene bola štvrtá v šprinte a piata v stíhačke, v Annecy pridala dve 10. miesta, do Top 10 sa dostala aj v Oberhofe a zatiaľ najväčší úspech dosiahla v Ruhpoldingu. V šprinte bola piata a v stíhačke sa konečne postavila na pódium, keď skončila druhá. Generálka v Pokljuke jej nevyšla úplne podľa predstáv, no verí, že v Anterselve opäť zabojuje o najvyššie priečky.

Sadne jej Anterselva?

„Anterselva je známa svojou vysokou nadmorskou výškou, takže aj preto sme sa rozhodli pre sústredenie v Obertilliachu, ktorý je iba hodinu vzdialený od Anterselvy. Je to naše domáce stredisko, kde som sa vždy dobre pripravila na vrchol sezóny. Moje ciele sa nezmenili, zostávajú najvyššie. Chcela by som dosiahnuť najvyššie pódiové umiestnenie a robím pre to maximum. Verím, že sa prikloní na moju stranu aj šťastie a podarí sa mi to. Do každých pretekov dávam maximum, inak tomu nebude ani v Anterselve,“ uviedla Paulína Fialková.

„Je to ťažký oriešok.“

V talianskom stredisku čakajú pretekárov náročné trate i strelnica. „Anterselva je ťažký oriešok, nielen pre mňa. Viac menej sú trate tiahle, nie sú tam prudké stúpania a zjazdy. Každý meter sa musí ‚makať‘, nie je veľa miest, na ktorých sa dá oddýchnuť. Streľby budú zaujímavé, zvykne sa totiž na strelnici točiť vietor. Verím teda, že budú hlavne dobré podmienky na strelnici, inak to bude pre všetky pretekárky veľmi náročné,“ dodala.

Zdroj: TASR