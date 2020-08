Dnes o 14:20 Zo Slovenska Fiasko na tripartite! Odborári odišli z rokovania, zverejnili výšku MINIMÁLNEJ mzdy

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) opustila pondelkové rokovanie tripartity a prerušila sociálny dialóg.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Minimálna mzda v budúcom roku má byť 623 eur, namiesto 620 eur, a má byť teda vo výške 57 % priemernej mzdy v minulom roku. Upustí sa aj od návrhu zaviesť štartovaciu mzdu a zmení sa systém stanovenia šiestich úrovní minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce, po novom bude zavedený paušál zvýšenia vo výške 43 eur.

Odišli z rokovania

Okrem toho sa stanoví pevná suma príplatkov za prácu. Informoval o tom po skončení rokovania tripartity minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že ide o kompromisný ná­vrh.

Odchod odborárov z rokovania tripartity komentoval tým, že sa nenechá vydierať niekým, kto od začiatku nechcel vyjednávať a trval na svojom návrhu.

Odborári odišli z rokovania tripartity, zdôvodnili to individuálnym rokovaním ministra práce so zástupcami zamestnávateľov. „Ukázalo sa, že jeden zo sociálnych partnerov nechcel vyjednávať a až do samotného konca odborári zotrvávali na svojich nereálnych požiadavkách. Napriek tomu, že rokujeme spolu mesiace, tak ani raz odborári neustúpili ničomu. Prerušil som rokovanie tripartity a pokračovali sme v rokovaní s tými, ktorí rokovať chceli a mali na to mandát. Každý musí mať ochotu aspoň o kúsok ustúpiť,“ uviedol Krajniak v súvislosti s individuálnym rokovaním so zamestnávateľmi počas tripartity.

Žiadali 656 eur

Pôvodne odborári podľa Krajniaka žiadali minimálnu mzdu na úrovni 656 eur a zrušenie štartovacej minimálnej mzdy. Krajniak tento návrh v čase najväčšej ekonomickej krízy považuje za neprimeraný.

Zamestnávatelia okrem zmrazenia výšky minimálnej mzdy požadovali aj zrušenie šiestich stupňov náročnosti práce a odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy.

Minister preto prišiel najprv s dvomi kompromisnými návrhmi. Prvý hovoril, že minimálna mzda by mohla byť 620 eur a štartovacia mzda 465 eur.

Odborári sa podľa neho k tomuto návrhu nevyjadrili, zamestnávatelia chceli minimálnu mzdu na úrovni 656 eur a na tri roky by sa zrušili príplatky a zrušili by sa stupne náročnosti práce.

Krajniak preto prišiel s druhým návrhom, a to aby minimálna mzda bola 620 eur, zrušila by sa štartovacia mzda a zachoval by sa automat pre zvyšovanie minimálnej mzdy a pre minimálnu mzdu podľa stupňa náročnosti práce by sa zaviedol paušál zvýšenia vo výške 40 eur.

Nakoniec sa však počas rokovania tripartity zrodil finálny návrh, prostredníctvom ktorého má byť minimálna mzda 623 eur. Podľa neho je táto dohoda lepšia v porovnaní s predchádzajúcimi.

Krajniak hovorí o vydieraní

„Dosiahli sme kompromis v tom, že príplatky sa budú zvyšovať a budú vypočítané zo sumy 623 eur a budú stanovené pevnou sumou v budúcom roku,“ doplnil Krajniak s tým, že ich správanie označil za vydieranie.

„Napriek nátlaku sa mi podarilo dosiahnuť, že minimálna mzda sa bude zvyšovať o 43 eur, sú zvýšené príplatky, sú zvýšené stupne náročnosti minimálnej mzdy v každom stupni. Ja to považujem v čase hospodárskej krízy za veľmi dobrú správu pre každého zamestnanca na Slovensku,“ zhodnotil Krajniak.

Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský uviedol, že RÚZ zodpovedne vníma vývoj ekonomiky. „Naše požiadavky neboli prijaté, ale vzhľadom na to, v akej situácii sa nachádza krajina, mali sme mandát rokovať a nájsť rozumné riešenie. Po dlhom rokovaní sme prijali návrh zo strany ministra práce, aj keď s ťažkým srdcom, ale veríme, že môže pomôcť,“ zhodnotil Lelovský.

Nie sú nadšení

Prezident Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Alexej Beljajev skonštatoval, že situácia nie je jednoduchá. „Vyjednávanie je umenie možného. Nie sme úplne nadšení z tohto riešenia, ale budeme s ním musieť vedieť žiť. Chceme, aby sa sociálny dialóg vrátil medzi zamestnávateľov a zamestnancov na podnikovej úrovni. Sociálny zmier na Slovensku je a funguje,“ myslí si Beljajev.

Generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Oto Nevický uviedol, že prijatý návrh nie je úplne to, čo chceli, ale všetci sú zatiaľ spokojní. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmietalo štartovaciu mzdu.

„To sa nám podarilo. Dialóg v tomto prípade so zástupcami ministerstva a zamestnávateľov fungoval. To isté sa týka príplatkov, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu. Vzhľadom na okolnosti, ktoré na Slovensku očakávame v najbližších mesiacoch, je to výsledok, ktorý sa rodil dlho a bude v konečnom dôsledku akceptovateľný,“ dodal prvý podpredseda ZMOS-u Radomír Brtáň.

Zdroj: TASR