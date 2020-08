Dnes o 17:27 Správy Zo Slovenska Fico ohlásil tvrdý krok: Smer zbiera podpisy na vyslovenie nedôvery Kollárovi

Smer svojím krokom reaguje na informácie o reklamnej zmluve medzi štátnym Tiposom a firmou vlastniacou Fun rádio spojenou s Kollárom.

Opozičný Smer-SD už zbiera podpisy na odvolávanie Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie šéfa Národnej rady (NR) SR. Reaguje tak na medializované informácie o reklamnej zmluve medzi štátnym Tiposom a firmou vlastniacou Fun rádio spojenou s Kollárom. Predseda strany Robert Fico o tom hovoril na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Potrebujú ešte zopäť podpisov

Fico nechce, aby sa pre ich návrh zvolávala schôdza v čase, keď nie je plánovaná. „Čakáme na riadnu schôdzu NR SR, počas ktorej podáme tento návrh, aby sme spojili riadne rokovanie Národnej rady s mimoriadnou schôdzou o vyslovení nedôvery,“ povedal Fico.

Na podaní návrhu sa spoja s ďalšími opozičnými poslancami, Fico skonštatoval, že návrh podpíšu všetci poslanci Smeru-SD, ktorých je 26, preto budú potrebovať podľa jeho slov ešte štyri, päť podpisov.

Kollár sa bráni

Šéf Smeru-SD ešte v pondelok (10. 8.) hovoril, že nemožno rešpektovať, ak štátna firma Tipos, na čele s človekom blízkym premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), podpíše ako jednu z prvých zmlúv práve 240.000 eur pre firmu, ktorej konečným užívateľom je predseda parlamentu. Dodal, že Kollár „nehanebne využíva štátne finančné prostriedky na svoje vlastné obohatenie“.

Kollár v súvislosti s kauzou uviedol, že spoločnosť Tipos je relevantným partnerom Fun rádia už od roku 2005 a už v minulosti v ňom mala reklamu. Rozdiel pri zmluve o reklamnom plnení na tento rok spočíva podľa neho v tom, že v minulosti ju Tipos uzavrel cez reklamnú agentúru a v súčasnosti priamo s relevantnými médiami. Poznamenal, že sa tak neulievajú peniaze. Opozícia podľa neho klamala aj pri sume 240.000 eur, ktorú malo rádio dostať za reklamu.

Smer-SD a mimoparlamentná strana Dobrá voľba v sobotu (8. 8.) poukázali na zmluvu medzi štátom a firmou Kollára. Podľa Smeru-SD ide o zmluvu medzi spoločnosťou, ktorá je vlastníkom Fun rádia, jej jediným vlastníkom je Kollár a spoločnosťou Tipos, ktorej 100-percentným vlastníkom je Ministerstvo financií SR, teda štát.

Reč aj o Hegerovi

Opozičná strana Smer-SD by okrem návrhu na odvolanie predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) mohla na septembrovej schôdzi parlamentu žiadať aj odchod ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). Smer-SD zatiaľ s rozhodnutím čaká na reakciu ministra na zverejnené kauzy štátnej lotériovej spoločnosti Tipos a na zmluvy o právnom poradenstve, ktoré podpísal Hegerov poradca Michal Miškovič okrem Tiposu aj s viacerými štátnymi inštitúciami a samosprávami. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico.

„Existuje vôbec ešte nejaký nominant politickej strany OĽaNO, ktorému neslúži a neradí advokát Michal Miškovič,“ pýtal sa Fico. Zmluvu s týmto podľa predsedu Smeru-SD podpísal aj Slovenský pozemkový fond či ministerstvo životného prostredia. Zmluvy advokátskej kancelárie so štátnymi inštitúciami, ale aj s Trnavským a Žilinským samosprávnym krajom sú podľa Fica už v hodnote viac ako 800.000 eur. „Je to bohapusté rozkrádanie peňazí. Neverím, že by o tom minister financií a predseda vlády nevedeli,“ povedal Fico. Predseda Smeru-SD upozornil, že ak Eduard Heger neodvolá šéfa Tiposu, podá strana návrh na jeho odvolanie.

Poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický vo štvrtok upozornil na uzatvorenie zmluvy Tiposu s advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča vo výške 307.000 eur. Kanceláriu vybral Tipos podľa Kamenického iba prieskumom trhu s oslovením troch firiem. Ponuku podľa neho poslali dve. Poslanci Smeru-SD vidia v zmluvách advokátskej kancelárie Michala Miškoviča konflikt záujmov, nakoľko je poradcom ministra financií a Tipos patrí priamo pod tento rezort.

Poslanec za Smer-SD a bývalý predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár upozornil, že Miškovič má podpísané zmluvy v hodnote 340.000 eur so Žilinským samosprávnym krajom. „Od júna 2019, to je rok a dva mesiace, bolo vyfakturovaných 140.000 eur,“ spresnil Blanár. Právne služby podobnej firmy za jeho pôsobenia v ŽSK podľa Blanára stáli 12.000 eur ročne.

