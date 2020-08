Dnes o 18:44 Krimi Akcia Šašovia: Vyšetrovateľ navrhol väzbu pre troch mužov, vrátane hudobníka Rogela

Mužov zadržali v rámci policajnej akcie Šašovia a sú obvinení zo zločinu výroby extrémistických materiálov.

Vyšetrovateľ v stredu podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby Karola P., Rastislava R. a Tomáša F.

Zadržali ich v rámci policajnej akcie Šašovia a sú obvinení zo zločinu výroby extrémistických materiálov. Mali sa podieľať na výrobe hudobných albumov s extrémistickou tematikou. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

„V súčasnosti je obvinených deväť osôb. Z toho osem občanov SR a jeden občan Českej republiky. Na Slovensku bolo zadržaných osem osôb, doposiaľ päť prepustil vyšetrovateľ so súhlasom prokurátora,“ informovala v stredu popoludní hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. V prípade, že by bol v zákonnej lehote podaný návrh na väzobné stíhanie, kauzou by sa zaoberal sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil po utorkovej (11. 8.) akcii Šašovia zo zločinu výroby a pokračujúceho zločinu rozširovania extrémistických materiálov deväť osôb. Okrem Karola P., Rastislava R. a Tomáša F. ide o Jozefa P., Radovana K., Radoslava V., Róberta T., Mareka V. a Petra S.

„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa v súčasnosti k veci nie je možné bližšie vyjadrovať,“ doplnila polícia.

Ako TASR potvrdili viaceré zdroje z prostredia orgánov činných v trestnom konaní, Rastislav Rogel je herec a spevák extrémistickej skupiny Krátky proces. Podľa televízie Markíza sa u neho mali nájsť zberateľské predmety s nacistickou a hitlerovskou tematikou. Medzi zadržanými je podľa televízie aj Marek Viršík, bubeník a manažér kapely Horkýže Slíže.

V prípade Karola P. ide o dlhoročného basgitaristu a zakladajúceho člena skupiny Krátky proces. Rastislav Rogel, ako aj jeden z ďalších obvinených mali v minulosti blízke vzťahy s bratislavskou organizovanou skupinou takáčovci.

Rastislava Rogela a spoluobžalovaného Drahomíra Č. v júni 2014 senát Krajského súdu v Bratislave právoplatne oslobodil spod obžaloby v kauze bitky v bratislavskom klube Obluda, ktorá sa odohrala v roku 2008. Dvojica bola pôvodne obžalovaná z trestného činu výtržníctva a prečinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd.

