17. september 2020 Fico soptí: Snáď Matovičovi nezožeriete, že neriešil miliónové investície svojej ženy?

Líder Smeru podáva trestné oznámenie na spoločnosť Arca Capital, do ktorej mala údajne investovať desať miliónov eur premiérova manželka. Igor Matovič nechce povedať, či je to pravda.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Škandál, ktorý vytiahol týždenník Plus7dní, naberá na obrátkach. Podľa jeho zistení mala Pavlína Matovičová vložiť takmer desať miliónov eur do finančnej spoločnosti Arca Capital. Firma však nedávno oznámila, že pod vplyvom koronakrízy má problémy a možno nebude schopná vyplatiť všetkých klientov v plnej výške.

Plus7dní informuje, že Arca mala pri premiérovej manželke údajne urobiť výnimku a vyplatiť ju prednostne, aby neprišla o peniaze. To by však bol trestný čin.

Kto mlčí, asi nemá čisté svedomie

Informáciu o údajnej miliónovej investícii Pavlíny Matovičovej a jej neférovej záchrane z problémovej firmy okamžite prebral Robert Fico. Dáva si však pozor na slová a premiéra z ničoho priamo neobviňuje.

„Upodozrievame spoločnosť Arca Capital, že vo vzťahu k rodine Matovičovcov sa dopustila trestného činu zvýhodňovania veriteľa. Preto podávame na túto spoločnosť trestné oznámenie,“ uviedol líder Smeru na tlačovej konferencii.

Spoločnosti Arca Capital sme zaslali žiadosť o vyjadrenie, ktoré ihneď po doručení zverejníme. Pre Roberta Fica však celá vec vyzerá veľmi pochybne. Naznačuje, že premiér s manželkou sa správajú presne tak, ako keby sa im na poslednú chvíľu naozaj podarilo peniaze zachrániť.

„Ak by rodina Igora Matoviča patrila medzi poškodených, tak už by tu skákal ako Viktorka na splave a kričal o nespravodlivosti a zlých finančných skupinách. Keďže mlčí on aj jeho manželka, máme právo konať,“ uviedol líder Smeru na tlačovej konferencii.

Možno je to pravda, možno nie

Premiér sa k téme vyjadril na tlačovej konferencii po rokovaní vlády 16. septembra. Zdôrazňoval, že s manželkou má už dlhé roky zrušené bezpodielové vlastníctvo a jej investície nebude komentovať.

„Čo si moja manželka urobí s riadne zdanenými peniazmi, mi je úplne jedno. Je to jej slobodné rozhodnutie a vám to musí byť štyrikrát jedno, lebo vás do toho nič,“ reagoval Igor Matovič na novinárske otázky

Vzápätí však celú debatu na túto tému ukončil záhadným konštatovaním: "Možno je to pravda, čo hovoríte, možno nie.“

Pre predsedu Smeru to vôbec nie je dôveryhodné vysvetlenie a patrične to aj skomentoval. „Akokeby 10 miliónov bolo 10 centov položených na nočnom stolíku… snáď týmto hlúpostiam nebudeme veriť, snáď niekto nebude žrať tieto blbosti.“

Robert Fico tvrdí, že trestné oznámenie rád stiahne, ak sa ukáže, že to nie je pravda. Ale súčasné mlčanie Matovičovcov vníma ako priznanie, že na tom niečo je.

Zdroj: Dnes24.sk